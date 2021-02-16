В Австрии не будут ослаблять карантин аж до Пасхи: какие ограничения
Австрийское правительство анонсировало, что минимум до Пасхи карантинные ограничения не будут ослаблять. Так, нового решения следует ждать не раньше начала апреля.
Источник:The Local
Речь идет о том, что бары, рестораны, туризм, культурные и развлекательные заведения и дальше не будут работать. Впрочем, еду и напитки все еще можно заказывать на вынос.
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Сначала правительство должно было встретиться с экспертами и руководителями страны, чтобы пересмотреть текущий курс действий 1 марта. Поэтому у работников гостиничного и ресторанного бизнеса оставалась надежда, что ограничения все же ослабят.
Они просили у властей открыть хотя бы террасы или прилегающие территории, поскольку в марте температура будет повышаться. Впрочем, министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что Кабинет министров отклонил эту просьбу.
Глава Венской торговой палаты Марио Пулкер призвал правительство предоставить больше финансовой помощи тем, кто работает в гостинично-ресторанном секторе.
Карантин в Австрии
Ранее правительство Австрии приняло решение смягчить длительные карантинные ограничения с 8 февраля: открылись школы и заработали заведения розничной торговли.
С 10 февраля Австрия ужесточила правила въезда в страну для туристов. Кроме регистрации для посещения страны туристам нужно показать отрицательный тест на коронавирус.
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