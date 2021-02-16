Австрийское правительство анонсировало, что минимум до Пасхи карантинные ограничения не будут ослаблять. Так, нового решения следует ждать не раньше начала апреля.

Речь идет о том, что бары, рестораны, туризм, культурные и развлекательные заведения и дальше не будут работать. Впрочем, еду и напитки все еще можно заказывать на вынос.

Обратите внимание Австрия с 10 февраля ужесточила карантинные требования для прибывших: что изменится

Сначала правительство должно было встретиться с экспертами и руководителями страны, чтобы пересмотреть текущий курс действий 1 марта. Поэтому у работников гостиничного и ресторанного бизнеса оставалась надежда, что ограничения все же ослабят.

Они просили у властей открыть хотя бы террасы или прилегающие территории, поскольку в марте температура будет повышаться. Впрочем, министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что Кабинет министров отклонил эту просьбу.

Справка. Ранее сообщалось, что в Австрии предлагают ввести карантин выходного дня после локдауна.

Глава Венской торговой палаты Марио Пулкер призвал правительство предоставить больше финансовой помощи тем, кто работает в гостинично-ресторанном секторе.

Карантин в Австрии

Ранее правительство Австрии приняло решение смягчить длительные карантинные ограничения с 8 февраля: открылись школы и заработали заведения розничной торговли.

С 10 февраля Австрия ужесточила правила въезда в страну для туристов. Кроме регистрации для посещения страны туристам нужно показать отрицательный тест на коронавирус.

По данным Worldometer, по состоянию на 16 февраля 2021 года в Австрии обнаружено 436 139 случаев заражения коронавирусом, 413 908 человек выздоровели, 13 971 болеет, а летальных исходов – 8 260.