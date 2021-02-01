Рейсы, которые должны были прилететь в Харьков из Киева, задерживаются. Причины до сих пор неизвестны, ведь погодные условия, видимость и коэффициент сцепления – в норме. Самолеты должны были приземлиться в аэропорту "Харьков" еще в 12 часов утра, однако в Киеве до сих пор продолжается регистрация.

Источник: KHARKIV Today

Об этом сообщила пресс-секретарь харьковского аэропорта Алина Печерица. Она отметила, что задержка не связана с метеорологическими условиями в Киеве или Харькове.

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Какие рейсы отложили

Задерживаются 2 рейса различных компаний авиаперевозчиков:

Windrose Airlines;

Ukraine International Airlines.

Как отметила Печерица, задерживаются рейсы и в обратном направлении. Из Харькова в Киев должны были отправиться борта, которые до сих пор не прибыли в Харьков.

Что известно о пропавших рейсах

На онлайн-табло аэропорта "Харьков" указано, что 2 самолета из столицы ждут в 15:20. Изначально они должны были приземлиться еще в 12:20.

На онлайн-табло аэропорта "Борисполь" значится, что на авиарейсы продолжается регистрация. Вылет был запланирован в 10:15.

Отправиться из Харькова в Киев самолеты обеих авиакомпаний смогут не ранее 16:20 1 февраля 2021 года.