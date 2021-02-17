Авиакатастрофа МАУ: Украина хочет разрешить ситуацию с Ираном без суда
Украина надеется решить с Ираном ситуацию по катастрофе МАУ возле Тегерана в досудебном порядке. Ожидается, что это удастся сделать за 2 – 5 лет.
Источник:24 канал
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов.
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По словам Енина, рано или поздно иранская сторона выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ. Он уверен, что виновные будут наказаны и справедливость будет восстановлена.
Все эти процессы не так быстры, как мы хотели бы видеть это. Мне трудно прогнозировать конкретные даты, но мы рассчитываем все сделать как можно быстрее и обойтись внесудебными механизмами. Я надеюсь, что результат мы будем иметь в период от 2 до 5 лет максимум,
– сказал Енин.
Как пояснил дипломат, мировая практика показывает, что судебная тяжба по таким делам может длиться от 5 до 10 лет.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: ключевые события
- 8 января 2020 года самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ упал после вылета из международного аэропорта Тегерана. Впоследствии стало известно, что самолет сбили двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.
- На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане 7 стран, в том числе и Украины. Все они погибли.
- Утром 19 января тела 11 украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе самолета МАУ, вернули на родину. Церемония чествования памяти погибших состоялась в терминале В Международного аэропорта "Борисполь".
- 30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования катастрофы. Только 5 января 2021 года технический отчет передали Украине.
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