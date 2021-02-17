Украина надеется решить с Ираном ситуацию по катастрофе МАУ возле Тегерана в досудебном порядке. Ожидается, что это удастся сделать за 2 – 5 лет.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам Енина, рано или поздно иранская сторона выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ. Он уверен, что виновные будут наказаны и справедливость будет восстановлена.

Все эти процессы не так быстры, как мы хотели бы видеть это. Мне трудно прогнозировать конкретные даты, но мы рассчитываем все сделать как можно быстрее и обойтись внесудебными механизмами. Я надеюсь, что результат мы будем иметь в период от 2 до 5 лет максимум,

– сказал Енин.

Как пояснил дипломат, мировая практика показывает, что судебная тяжба по таким делам может длиться от 5 до 10 лет.

Обратите внимание! Уже прошло более года с момента ужасной авиакатастрофы украинского самолета МАУ в небе над Тегераном. Несмотря на это, Иран до сих пор не выплатил компенсации семьям погибших.

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Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала