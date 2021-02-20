В Иране завершили расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Лайнер МАУ сбили над Тегераном 8 января 2020 года.

Сейчас готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд. Об этом заявил председатель Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами.

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Военная прокуратура завершила расследование

Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре,

– отметил он.

Шокролла Бахрами добавил, что судебное разбирательство начнется после предыдущего процесса с присутствием подсудимых. Пока неизвестно, будет ли суд открытым или закрытым.

Стоит также заметить, что прокуратура Ирана обвиняет в причастности к катастрофе МАУ десять человек. Среди них – высшие военные командиры. Кроме этого, один человек находится под стражей.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: ключевые события

8 января 2020 года самолет рейса PS752 украинской авиакомпании МАУ сбили двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана.

В момент катастрофы на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане 7 стран, включая Украину. Все они погибли.

Тела 11 украинских граждан, погибших в страшной катастрофе, вернули на родину. Церемония памяти прошла в Терминале В Международного аэропорта "Борисполь".

30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования катастрофы. Лишь 5 января 2021 года технический отчет передали Украине.

Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала