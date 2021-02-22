Власть Ирана отказывается называть Украине лиц, подозреваемых в причастности к авиакатастрофе самолета МАУ. Кроме этого, они с задержкой реагируют на любые запросы украинской стороны о расследовании.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин. И добавил, что такие действия Ирана не способствуют усилению доверия к расследованию.

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Иран не называет лиц, фигурирующих в расследовании авиакатастрофы

Евгений Енин рассказал, что Украина до сих пор не знает имена тех лиц, которые находятся под подозрением, или против которых в ближайшее время в суд будет направлено обвинительный акт. Иранская сторона ссылается на военную тайну.

Безусловно, закрытый характер судебного процесса, а также промедление в сотрудничестве с нашими правоохранительными органами не способствуют усилению доверия к расследованию, которое проводит Иран,

– подчеркнул заместитель главы МИД.

По его словам, украинские следователи почти с первых дней трагедии вышли на контакт с иранской стороной, также направили запросы о международно-правовой помощи.

Однако ответ Украина или получает с задержкой, или сообщения не имеют нужной информации, необходимой для расследования.

"Мы неоднократно замечали, что в переговорах с Ираном Украина, как цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса. И настаивали, чтобы та сторона приоткрыла завесу тех событий хотя бы для узкого круга специалистов", – прокомментировал Евгений Енин.

В частности, Украина предложила создать совместную следственную группу, а также проводить совместные действия. Однако дипломат отметил, что иранская сторона не ответила положительно на эти предложения.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: главное

Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбивание самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.

В декабре 2020 года Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.



Главное об авиакатастрофе МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала