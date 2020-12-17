Авиация Украины находится в ситуации из-за пандемии коронавируса. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, отрасль восстановилась лишь на треть по сравнению с 2019 годом.

В 2021 году отрасль может восстановиться на 50%

Будущее восстановление авиации будет зависеть непосредственно от эпидемиологической ситуации в мире. Об этом Криклий сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.

К теме Wizz Air, Ryanair и SkyUp восстановят более 20 направлений из Львова: куда можно полететь зимой

Что касается именно авиации, с какими показателями завершаем (2020 – 24 канал) – это ориентировочно 28%, если сравнивать с 2019 годом, то есть упала втрое,

– сказал Криклий.

В следующем году, считают в Мининфраструктуры, удастся достичь показателя в 50% – в сравнении с 2019-м.

Обратите внимание! После локдауна весной, Украина возобновила внутреннее авиасообщение 5 июня, международное – 15 июня.

Сценарии по восстановлению авиасообщения от Евроконтроля

Отметим, что Евроконтроль разработал 3 сценария возвращения авиадвижения к нормальным показателям.

Оптимистичный: если вакцина от коронавируса станет широкодоступной для пассажиров уже летом 2021 года. Тогда до уровня 2019 года авиадвижение вернется в 2024 году.

если вакцина от коронавируса станет широкодоступной для пассажиров уже летом 2021 года. Тогда до уровня 2019 года авиадвижение вернется в 2024 году. Реалистичный: доступная вакцина для большинства пассажиров до лета 2022 года. Возможное восстановление авиасообщения – до 2026 года.

доступная вакцина для большинства пассажиров до лета 2022 года. Возможное восстановление авиасообщения – до 2026 года. Пессимистичный: вакцинация населения не принесет ожидаемых результатов. Тогда восстановление авиадвижения может затянуться на по меньшей мере 10 лет.

Однако эксперты отмечают: в любом случае пассажирам следует привыкать к новым реалиям. К эпидемиологической ситуации надо приспособиться и руководителям авиакомпаний.