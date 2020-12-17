Авиационная отрасль восстановилась лишь на треть: прогноз выхода из кризиса от Криклия
Авиация Украины находится в ситуации из-за пандемии коронавируса. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, отрасль восстановилась лишь на треть по сравнению с 2019 годом.
В 2021 году отрасль может восстановиться на 50%
Будущее восстановление авиации будет зависеть непосредственно от эпидемиологической ситуации в мире. Об этом Криклий сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.
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Что касается именно авиации, с какими показателями завершаем (2020 – 24 канал) – это ориентировочно 28%, если сравнивать с 2019 годом, то есть упала втрое,
– сказал Криклий.
В следующем году, считают в Мининфраструктуры, удастся достичь показателя в 50% – в сравнении с 2019-м.
Сценарии по восстановлению авиасообщения от Евроконтроля
Отметим, что Евроконтроль разработал 3 сценария возвращения авиадвижения к нормальным показателям.
- Оптимистичный: если вакцина от коронавируса станет широкодоступной для пассажиров уже летом 2021 года. Тогда до уровня 2019 года авиадвижение вернется в 2024 году.
- Реалистичный: доступная вакцина для большинства пассажиров до лета 2022 года. Возможное восстановление авиасообщения – до 2026 года.
- Пессимистичный: вакцинация населения не принесет ожидаемых результатов. Тогда восстановление авиадвижения может затянуться на по меньшей мере 10 лет.
Однако эксперты отмечают: в любом случае пассажирам следует привыкать к новым реалиям. К эпидемиологической ситуации надо приспособиться и руководителям авиакомпаний.
Что будет с авиасообщением во время локдауна?Согласно решению правительства, жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января. Однако в Кабмине объяснили, что работа транспорта в это время не будет останавливаться. Поэтому о закрытии аэропортов и прекращении авиасообщения не говорится.
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