У Чорному морі 11 березня затонуло судно "Волго Балт 179". У Міністерстві закордонних справ підтвердили, що на борту перебували 13 українців, 2 з яких – загинули.

Інформацію, що на суховантажі були українці, підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко. Читайте також У Чорному морі затонуло судно з українськими моряками: є загиблі Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи,

– написав Ніколенко. Він також додав, що консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021 Новина доповнюється...