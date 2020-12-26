В Житомирской области легковушка ВАЗ въехала в ограждение на мосту. Машина перевернулась на крышу и повисла над пропастью. На место вызвали спасателей.

Когда произошло ДТП

Это случилось в ночь на 26 декабря в селе Верлок, что на Житомирщине. О происшествии сообщили в пресс-службе ДСНС Житомирщины.

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В машине кроме водителя находились еще 2 пассажира.

Что известно об их состоянии

К счастью, водителю и одному из пассажиров удалось самостоятельно выбраться из легковушки. Однако 17-летний пассажир упал под мост, высота которого ориентировочно 7 метров.

К нему спускались спасатели вместе с медиками, и оказали первую неотложную помощь. Травмированного на носилках отнесли к скорой и отвезли в центральную районную больницу.