В Днепропетровской области на станции Воскобойня 6 февраля сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Работники Укрзализныци вагоны подняли, однако инфраструктуру еще восстанавливают. В компании предупреждают об определенных задержках рейсов.

Из-за сбоя в графике возможны задержки в движении поездов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь.

Ранее Из-за аварии под Днепром задерживается ряд поездов: перечень маршрутов

Поврежденную инфраструктуру еще восстанавливают

Время, на которое опаздывают поезда, около 1–1,5 часа.

Поврежденный участок в Воскобойне поезда проходят с помощью тепловозов. 7 февраля таким образом уже пропустили через станцию первый пригородный поезд. В Укрзализныце отметили, что маршрут поездов менять не будут.

Обратите внимание! Комиссия, которая работает на месте инцидента, обнародовала первые выводы. Согласно им, вагоны сошли с рельсов из-за излома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.

Что известно об аварии на станции Воскобойня