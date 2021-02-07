Авария с грузовыми поездами на Днепропетровщине: где возможны задержки в графике движения
В Днепропетровской области на станции Воскобойня 6 февраля сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Работники Укрзализныци вагоны подняли, однако инфраструктуру еще восстанавливают. В компании предупреждают об определенных задержках рейсов.
Источник:Укрзализныця
Из-за сбоя в графике возможны задержки в движении поездов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь.
Ранее Из-за аварии под Днепром задерживается ряд поездов: перечень маршрутов
Поврежденную инфраструктуру еще восстанавливают
Время, на которое опаздывают поезда, около 1–1,5 часа.
Поврежденный участок в Воскобойне поезда проходят с помощью тепловозов. 7 февраля таким образом уже пропустили через станцию первый пригородный поезд. В Укрзализныце отметили, что маршрут поездов менять не будут.
Что известно об аварии на станции Воскобойня
- 7 из 8 вагонов, сошедших с рельсов, принадлежали частной компании.
- Из-за аварии повредили железнодорожные пути и электроопору.
- Пострадавших нет.
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