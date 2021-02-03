На крупнейшей тепловой электростанции Украины, расположенной в Запорожской области, произошла авария. Однако местные власти заверили, что ситуация не критическая и причин для паники нет.

Источник: фейсбук Дмитрия Орлова

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что отключение электроснабжения в городе вызвало большой резонанс. Он понимает, что люди испугались.

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Мэр решил успокоить горожан.

Хочу заверить, что причин для паники нет! Никаких эвакуаций, о которых уже пишут чепуху в социальных сетях,

– подчеркнул Орлов.

Он подтвердил, что авария все же произошла, из-за чего город остался без света.

"Причины аварии на Запорожской ТЭС – это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Однако ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем", – заверил мэр.

Он добавил, что Запорожская АЭС работает, там нет никаких внештатных ситуаций. Орлов попросил жителей города сохранять спокойствие и не придумывать слухов, которые не соответствуют действительности.

Реакция председателя Запорожской ОГА

Источник: фейсбук Александра Старуха

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заверил, что во время отключения электроснабжения все больницы были обеспечены бесперебойным питанием благодаря резервным генераторам.

Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Сейчас питание восстановлено по 2 из 3 существующих линиях,

– добавил Старух.

Он поблагодарил все чрезвычайные службы за своевременное реагирование и слаженную работу.

Какая ситуация сейчас

В результате аварии без электроснабжения остались сразу все подстанции.

Подстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу через пол часа.

Подстанцию "Радуга" запустили чуть позже.

Сейчас почти 100% жилого фонда – со светом.

Также работникам удалось восстановить электроснабжение на очистных сооружениях.

В то же время над восстановлением водоснабжения еще работают.

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