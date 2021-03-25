Число жертв кровавого ДТП с украинцами в Польше возросло
Число погибших в результате ужасного ДТП в Польше 6 марта увеличилось до 6 человек. Еще один пострадавший скончался накануне в больнице.
Источник:"Укринформ"
Печальную новость сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Он отметил, что тело погибшего планируют доставить в Украину в ближайшее время.
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Что известно о новой жертве аварии
Мужчина скончался в больнице города Жешув. Вероятно, возвращение тела в Украину может состояться уже 25 марта. Транспорт для перевозки тела жертвы обязалась предоставить страховая компания, в которой был застрахован украинец.
В каком состоянии другие пострадавшие
Заметим, что всего в результате аварии погибли 6 человек, еще 34 человека получили травмы различной степени тяжести. По последней информации, в польских больницах остаются четверо пострадавших в этой катастрофе, из них двое в критическом состоянии.
ДТП в Польше с украинцами: что известно
- В ночь на 6 марта вблизи польского города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. В салоне находились 57 украинцев: 55 пассажиров и 2 водителя.
- Предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением на неподходящей скорости. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
- Часть украинцев, попавших в аварию, но не нуждавшихся в госпитализации, отправили домой.
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