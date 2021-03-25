Число погибших в результате ужасного ДТП в Польше 6 марта увеличилось до 6 человек. Еще один пострадавший скончался накануне в больнице.

Печальную новость сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. Он отметил, что тело погибшего планируют доставить в Украину в ближайшее время.

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Что известно о новой жертве аварии

Мужчина скончался в больнице города Жешув. Вероятно, возвращение тела в Украину может состояться уже 25 марта. Транспорт для перевозки тела жертвы обязалась предоставить страховая компания, в которой был застрахован украинец.

В каком состоянии другие пострадавшие

Заметим, что всего в результате аварии погибли 6 человек, еще 34 человека получили травмы различной степени тяжести. По последней информации, в польских больницах остаются четверо пострадавших в этой катастрофе, из них двое в критическом состоянии.

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