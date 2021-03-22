В Торецке Донецкой области 21 марта на перекрестке столкнулись две легковушки. В результате аварии погибли оба водителя.

Кроме того, в результате ДТП с участием автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer пострадали 3 человека.

К слову Нетрезвая косметологиня: в Киеве девушка на Range Rover устроила несколько ДТП

Все пострадавшие являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет. Их госпитализировали в Центральную городскую больницу Торецкая.

Что известно о погибших:

Оба погибших были водителями легковушек, которые и попали в аварию.

За рулем Audi А4 находился 39-летний мужчина.

В это же время погибшим водителем Mitsubishi Lancer был 18-летний парень.

Авария была настолько сильной, что спасателям пришлось деблокировать из автомобилей тела обоих погибших.

Тела погибших водителей передали работникам милиции. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

Город Торецк в Донецкой области: карта