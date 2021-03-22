В Донецкой области в результате ДТП на перекрестке погибли два человека
В Торецке Донецкой области 21 марта на перекрестке столкнулись две легковушки. В результате аварии погибли оба водителя.
Источник:ГСЧС
Кроме того, в результате ДТП с участием автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer пострадали 3 человека.
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Все пострадавшие являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 19 лет. Их госпитализировали в Центральную городскую больницу Торецкая.
Что известно о погибших:
- Оба погибших были водителями легковушек, которые и попали в аварию.
- За рулем Audi А4 находился 39-летний мужчина.
- В это же время погибшим водителем Mitsubishi Lancer был 18-летний парень.
- Авария была настолько сильной, что спасателям пришлось деблокировать из автомобилей тела обоих погибших.
Тела погибших водителей передали работникам милиции. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.
Город Торецк в Донецкой области: карта
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