Состояние украинских моряков, спасенных при крушении судна у Румынии, удовлетворительное. Они будут находиться под наблюдением медиков в городе Констанца до 15 марта.

Подробности относительно развития ситуации вокруг затонувшего судна с украинским экипажем сообщили в посольстве Украины в Румынии.

Читайте также Затонувшее судно почти в 2 раза перешло свой возраст, – эксперт об аварии возле Румынии

О возвращении моряков домой

Стоит отметить, что все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием. Накануне от сотрудников посольства они получили удостоверение на возвращение в Украину.

В зависимости от состояния здоровья и срока завершения следственных действий румынских правоохранителей, вернуться домой украинцы смогут уже на следующей неделе (ориентировочно до 21 марта – 24 канал).

Продолжается поисковая операция

Спасатели продолжают искать тело погибшего капитана затонувшего судна (ранее его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который пропал без вести.

Поисковые работы румынских военных спасателей 12 марта завершились безрезультатно. Поэтому корабль Военно-Морских сил Румынии покинул место крушения.

Однако поиски возобновили уже 13 марта в 7:00 – силами и специальными судами береговой охраны Пограничной полиции Румынии и морской судоходной администрации.

Что известно об аварии: основное