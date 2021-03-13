Авария судна у Румынии: когда спасенные украинцы могут вернуться домой
Состояние украинских моряков, спасенных при крушении судна у Румынии, удовлетворительное. Они будут находиться под наблюдением медиков в городе Констанца до 15 марта.
Источник:посольство Украины в Румынии
Подробности относительно развития ситуации вокруг затонувшего судна с украинским экипажем сообщили в посольстве Украины в Румынии.
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О возвращении моряков домой
Стоит отметить, что все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием. Накануне от сотрудников посольства они получили удостоверение на возвращение в Украину.
В зависимости от состояния здоровья и срока завершения следственных действий румынских правоохранителей, вернуться домой украинцы смогут уже на следующей неделе (ориентировочно до 21 марта – 24 канал).
Продолжается поисковая операция
Спасатели продолжают искать тело погибшего капитана затонувшего судна (ранее его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который пропал без вести.
Поисковые работы румынских военных спасателей 12 марта завершились безрезультатно. Поэтому корабль Военно-Морских сил Румынии покинул место крушения.
Однако поиски возобновили уже 13 марта в 7:00 – силами и специальными судами береговой охраны Пограничной полиции Румынии и морской судоходной администрации.
Что известно об аварии: основное
- Судно "Волго Балт 179" затонуло в Черном море 11 марта. На его борту находились 13 украинских моряков.
- К сожалению, 2 человека погибли. Больше всего пострадала единственная женщина в составе экипажа. Ее госпитализировали в критическом состоянии.
- Общая грузоподъемность судна достигала 3 500 тонн, а длина – 114 метров. Его построили еще в 1973 году.
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