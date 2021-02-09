Масштабная авария произошла на одном из крупнейших европейских круизных теплоходов "Коста Конкордия". Катастрофа случилась в Тирренском море, недалеко от итальянского острова Изола-дель-Джильо, и вызвала угрозу загрязнения средиземноморской акватории.

Источник: "Одна история" на 24 канале

Эвакуация пассажиров и членов экипажа с борта продолжалась в течение целой ночи, однако спасти удалось не всех. Больше о трагедии судна "Коста Конкордия" – читайте далее.

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Спокойное начало круиза роскошного лайнера "Коста Конкордия"

Пассажирский лайнер "Коста Конкордия" принадлежал к классу одних из крупнейших круизных кораблей. На 13 палубах разметились 1508 кают, фитнес-центр с бассейнами, джакузи и саунами. Также на борту были все возможные виды развлечений: от кинотеатров и аквапарков до ресторанов и интернет-кафе.

Судно достигало 297 метров в длинну и 35,5 в ширину. С 2006 года "Коста Конкордия" удачно совершала круизные плавания. Однако уже через 2 года случилась первая авария. При входе в гавань Палермо в результате сильных порывов ветра судно натолкнулось на портовые укрепления и понесло мелкие повреждения.

Инцидент не получил огласки, поэтому по состоянию на 2012 год ничего не предвещало трагедии. Судно было довольно новым, и пассажиры не имели причин для волнений.



Судно "Коста Конкордия" до трагедии / Фото Википедии

В свое последнее путешествие "Коста Конкордия" вышла 13 января 2012 года. На борту находилось 4 229 человек, более 1000 из них были членами экипажа и работниками из сферы обслуживания. Среди пассажиров были граждане 62 стран.

Справка. Среди всех остальных на борту находилась Валентина Капуано, у которой катастрофа затронула личные переживания. По ее словам, в свое время ее бабушка пережила потопление "Титаника", а теперь подобная катастрофа постигла и ее саму.

Командование судном доверили постоянном капитану этого лайнера Франческо Скеттино, а экипаж представляли граждане Италии, Индонезии и Филиппин.

Погода в тот вечер была идеальной для выхода в открытое море – ясное небо и попутный легкий ветер. Пройдя 55 километров своего пути, "Коста Конкордия" оказалась неподалеку от острова Джильо. Привычный маршрут лайнера пролегал между ним и мысом Монте-Арджентарио, на расстоянии 11 километров от острова.

Но в тот день капитан решил изменить план путешествия. Убедив экипаж, что воды этой акватории для него хорошо знакомы, он отдал приказ приблизиться к острову и посигналить отдыхающим. Такое развлечение якобы во время этого круиза происходило регулярно и всегда радовало пассажиров. Поэтому Скеттино принял решение сойти с курса и сократить дистанцию от мели вдоль побережья до 920 метров.



Франческо Скеттино / Фото LaPresse

В то же время на борту отсутствовала подробная карта с указанными отмелями и рифами, поскольку такое приближение к Джильо не входило в план путешествия. Несмотря на это, рулевой не осмелился перечить капитану и выполнил приказ. На часах в то время было 21:34.

Ошибочные приказы капитана привели к трагедии

Желая поразить путешествующих, капитан один за другим отдавал приказы, в результате которых "Коста Конкордия" оказалась вплотную к близлежащим рифам. От его первого ошибочного приказа прошло всего 10 минут, когда он заметил на расстоянии 150 метров прямо по курсу скалу, которая едва виднелась из воды.

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Скеттино немедленно скомандовал "Право на борт", пытаясь таким образом избежать столкновения. Тогда один из членов команды сообщил ему, что левый борт задевает дно, а уже через секунду случилось неотвратимое.

"Коста Конкордия" на скорости 30 километров в час левым бортом задела глыбу рифа Ле Сколе. Вследствие этого в лайнере образовалась трещина длиной 53 метра, внутрь судна хлынула вода. Именно в этой части корабля были расположены все важные механизмы:

насосная станция;

компрессор для кондиционирования воздуха;

тяговые электродвигатели;

трансформаторы;

главные дизельные двигатели.

Вследствие стремительного затопления уже через минуту в целом лайнере отключилась подача электроэнергии.

На момент столкновения большинство пассажиров находились в ресторанах и кафе на ужине. Кое-кто проводил время с семьей в своих каютах. Во время удара "Коста Конкордия" с грохотом задрожала. Кое-кто из пассажиров не смог удержаться на ногах. Незакрепленная мебель и вещи разлетались во все стороны. К медперсоналу за короткое время после этого обратилось несколько десятков травмированных.

Капитан Скеттино приказал не подавать запрос о помощи

У некоторых пассажиров начались панические атаки. Люди бросились за спасательными жилетами. К тому времени капитан еще не осознавал всего масштаба катастрофы. Он приказал сообщить в береговую охрану об отключении на борту света, но не запрашивать помощь. Экипаж сообщил пассажирам по громкой связи, что возникли проблемы с генератором, призвал сохранять спокойствие, оставаться в своих каютах, а также заверил, что проблема в ближайшее время будет решена.

Несмотря на это пассажиры уже ощущали небольшой крен судна на левый бок, поэтому, не поверив заявлениям, самостоятельно начали звонить в береговую охрану и полицию.

Лишь через 40 минут после столкновения члены команды завершили осмотр поврежденных отсеков лайнера и сообщили, что "Коста Конкордия" недолго сможет оставаться на плаву.



Поврежденное судно после столкновения с рифом / Фото Википедии

Им удалось заново запустить 3 дизель-генератора, которые в свою очередь не справлялись с нагрузкой. Руль судна заклинило, поэтому лайнер стал неуправляемым и начал медленно дрейфовать. Впоследствии насосы полностью остановились, и судно начало тонуть еще быстрее. Наконец экипаж подал в центр управления запрос о помощи и попросил прислать 2 буксира.

Спасение пассажиров лайнера

В 22: 33 на борту прозвучал сигнал тревоги. После гудков с помощью громкой связи капитан сообщил пассажирам о необходимости собраться у спасительных шлюпок. В то же время к "Коста Конкордии" отправлялись спасательные катера, паром и вертолет. Через 15 минут подготовки шлюпки были готовы к спуску на воду, однако посадка пассажиров происходила хаотично и неорганизованно.

Обратите внимание! Пассажиры бросались спасаться один впереди другого, отказывались пропускать без очереди детей. Настоящим героем этой трагедии стал барабанщик Джузеппе Джироламо. В тот ужасный вечер он уступил свое место в шлюпке 2 детям, а через несколько дней тело музыканта с морского дна достали водолазы.

Некоторые люди в панике бросались в воду и пытались спасаться вплавь самостоятельно, 3 из них так и не добрались до берега.

Примерно через пол часа от начала эвакуации Скеттино переоделся из Капитанской формы и приказал остальному экипажу спускаться в шлюпочную палубу. Еще через 15 минут его заметили в одной из шлюпок. В то же время около 300 пассажиров все еще оставались на борту корабля. Таким образом Скеттино нарушил правило судоходного кодекса, которое требует от капитана в случае чрезвычайной ситуации покидать борт лишь после эвакуации всех пассажиров.

Впоследствии Скеттино оправдывался, что он лишь поскользнулся на палубе, потому и оказался на шлюпке. О том, что капитан покинул корабль вскоре узнал начальник береговой охраны Де Фалько. Он немедленно с ним связался и приказал вернуться на "Коста Конкордию" для того, чтобы координировать спасательную операцию. Однако на борт Скеттино так и не вернулся.

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Когда спуск спасательных шлюпок уже стал невозможным, людей начали эвакуировать с помощью веревок, по которым люди самостоятельно спускались в воду. Остальных людей сняли с помощью вертолетов. Около 5 часов утра спасательную операцию переквалифицировали на поисковую. Тела погибших и пропавших без вести продолжили искать водолазы.



Спасенные пассажиры с круизного лайнера / Фото Википедии

В течение следующих нескольких дней им удалось еще найти нескольких живых людей, которые по разным причинам были заблокированы в помещениях корабля. Поиски погибших завершились 31 января. Жертвами катастрофы "Коста Конкордии" стали 32 человека.

Сразу после трагедии местные власти запретили судоходство в радиусе одной морской мили от места потопления лайнера. В баках "Коста Конкордии" хранилось 2 380 тонн топлива. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу и уберечь уникальную средиземноморскую флору и фауну этой акватории, вокруг корабля развернули боновые заграждения. Откачка опасных веществ возле этого места продолжалась до конца марта.

Расследование катастрофы "Коста Конкордии"

Следствие по катастрофе проводила итальянская Центральная комиссия по расследованию аварий на море и портовое управление береговой охраны Италии. В суде представитель стороны обвинения предлагал присудить капитану судна в общей сложности 2 697 лет заключения:

15 лет предусматривалось за причинение смерти по неосторожности;

10 лет за потопление лайнера;

по 8 лет за каждого из более чем 300 пассажиров, которых он оставил умирать на борту и по столько же за каждого, кто так и не дождался спасателей.

Однако Скеттино полностью свою вину не признал и утверждал, авария произошла из-за того, что на карте не был отмечен зловещий риф.

Всего суд признал виновными 6 человек:

к 2 годам и 10 месяцам содержания под стражей приговорили начальника кризисного центра;

из-за неорганизованной эвакуации также получил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы главный пассажирский администратор;

трое судоводителей получили сроки от 20 до 23 месяцев, которые впоследствии переквалифицировали в условные;

самое долгое расследование велось в отношении Франческо Скеттино. В конце концов 12 февраля 2015 года его признали виновным и лишили свободы на 16 лет.

Причины катастрофы

Согласно выводам расследования причин катастрофы было несколько.

► Прежде всего – отклонение от безопасного маршрута.

► Не последнюю роль сыграл и языковой барьер между капитаном и рулевым, который не всегда вовремя и правильно реагировал на приказы капитана.

Третьей причиной было признано присутствие на мостике управления посторонних лиц, которых допустил и даже пригласил туда сам капитан.

После выяснения причин, передовые международные ассоциации пассажирского судоходства ввели ряд новых правил. Также были внесены изменения в Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море. "Коста Конкордию" удалось поднять с морского дна и отбуксировать для утилизации лишь в 2014 году. На эту операцию было потрачено более миллиарда долларов.