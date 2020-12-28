В результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области 27 декабря погиб горняк. Сейчас на месте трагедии ликвидируют последствия аварии.

Под завалами шахты находились 2 горняка. Одному из них удалось спастись. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Луганской области.

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Под завалами находились 2 работника с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второго найдено погибшим,

– говорится в сообщении.

Детали трагедии

Авария произошла в 23:40.

Обвал произошел в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600 – 684 метров.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Обратите внимание! Шахта "Золотое" расположена в городе Золотое Первомайского горсовета Луганской области. Функционирует с 1905 года.