Укрзализныця продолжает ликвидировать последствия аварии "Интерсити", которая произошла в понедельник, 29 марта. Из-за ремонтных работ по состоянию на 30 марта движение поездов между Запорожьем и Днепром временно остановили.

Кроме того, поезда до и из Мариуполя, Новоалексеевки и Запорожья будут ездить в объезд.

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На это время Укрзализныця оперативно организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение до меньших станций,

– говорится в сообщении.

Какие поезда претерпевают изменения графика движения

Поезд № 4/3 Ужгород – Запорожье остановят на станции в Днепре. Пассажиров в Запорожье отвезут автобусами.

остановят на станции в Днепре. Пассажиров в Запорожье отвезут автобусами. Обратное отправление поезда со станции Днепр состоится с задержкой 30 минут.

Поезд № 732/731 Киев – Запорожье остановят также на станции Днепр.

остановят также на станции Днепр. Обратное отправление поезда со станции произойдет с задержкой 10 минут.

Поезд №88/87 Новоалексеевка — Ковель будет курсировать по измененному маршруту. В него вошли населенные пункты: Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовое-Пятихатки. Для пассажиров, которые планировали выйти на станции Синельниково, организуют трансфер.

Авария "Интерсити" возле Запорожья