Авария поезда на Днепропетровщине: в УЗ рассказали об изменениях в графике движения
Укрзализныця продолжает ликвидировать последствия аварии "Интерсити", которая произошла в понедельник, 29 марта. Из-за ремонтных работ по состоянию на 30 марта движение поездов между Запорожьем и Днепром временно остановили.
Источник:Пресс-служба Укрзализныци
Кроме того, поезда до и из Мариуполя, Новоалексеевки и Запорожья будут ездить в объезд.
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На это время Укрзализныця оперативно организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение до меньших станций,
– говорится в сообщении.
Какие поезда претерпевают изменения графика движения
- Поезд № 4/3 Ужгород – Запорожье остановят на станции в Днепре. Пассажиров в Запорожье отвезут автобусами.
- Обратное отправление поезда со станции Днепр состоится с задержкой 30 минут.
- Поезд № 732/731 Киев – Запорожье остановят также на станции Днепр.
- Обратное отправление поезда со станции произойдет с задержкой 10 минут.
- Поезд №88/87 Новоалексеевка — Ковель будет курсировать по измененному маршруту. В него вошли населенные пункты: Запорожье – Никополь – Апостолово – Кривой Рог – Сортовое-Пятихатки. Для пассажиров, которые планировали выйти на станции Синельниково, организуют трансфер.
Авария "Интерсити" возле Запорожья
- 29 марта у поселка Славгорода поезд "Интерсити" сошел с рельсов.
- Он двигался по маршруту Киев – Запорожье и не доехал до Запорожской станции лишь 50 километров.
- В поезде находились 88 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.
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