На Набережной Заводской в Днепре 26 декабря произошло тройное ДТП. Там столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Opel Vectra. Среди пострадавших – женщина, которую спасатели вырезали из разбитой машины.

Инцидент произошел примерно в 8:25 утра. Об этом сообщает "Информатор".

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Подробности ДТП

По предварительной информации от полиции, автомобиль Daewoo Lanos двигался по Набережной Заводской, его водитель врезалась в отбойник и потеряла управление. Она влетела в припаркованный зерновоз.

Сзади в своей полосе ехал Opel: мужчина за его рулем въехал в Daewoo. Удар был такой силы, что женщину зажало металлом.

Что известно о пострадавших

Спасатели освободили женщину с помощью специнструмента, ее госпитализировали в больницу .

. Также в больницу забрали жену водителя Opel. Она, вероятно, не травмировалась, но испытала сильный стресс.

Авария в Днепре 26 декабря / Фото "Информатор"