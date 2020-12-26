Ужасное ДТП в Днепре: спасатели вырезали женщину из авто – фото 18+
На Набережной Заводской в Днепре 26 декабря произошло тройное ДТП. Там столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Opel Vectra. Среди пострадавших – женщина, которую спасатели вырезали из разбитой машины.
Инцидент произошел примерно в 8:25 утра. Об этом сообщает "Информатор".
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Подробности ДТП
По предварительной информации от полиции, автомобиль Daewoo Lanos двигался по Набережной Заводской, его водитель врезалась в отбойник и потеряла управление. Она влетела в припаркованный зерновоз.
Сзади в своей полосе ехал Opel: мужчина за его рулем въехал в Daewoo. Удар был такой силы, что женщину зажало металлом.
Что известно о пострадавших
- Спасатели освободили женщину с помощью специнструмента, ее госпитализировали в больницу.
- Также в больницу забрали жену водителя Opel. Она, вероятно, не травмировалась, но испытала сильный стресс.
Авария в Днепре 26 декабря / Фото "Информатор"
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