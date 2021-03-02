Я против, – Аваков о легализации огнестрельного оружия в Украине
Арсен Аваков выступает против легализации в Украине короткоствольного огнестрельного оружия. По словам главы МВД, неизвестно, к каким последствиям может привести наличие пистолетов у всех подряд.
Источник:24 канал
Министр внутренних дел отметил, что многие поддерживают легализацию "короткостволов" и одновременно возмущаются, когда происходят инциденты с их использованием. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.
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А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, получит возможность владеть короткоствольным оружием,
– сказал Арсен Аваков.
После этих слов глава МВД еще раз утвердительно повторил свое мнение о легализации короткоствольного огнестрельного оружия в Украине: "Я против".
Легализация оружия в Украине: что известно
- Закон о легализации оружия Верховной Раде порекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Он предполагает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.
- Для каждой единицы оружия будет предусматриваться технический паспорт о владельце и серийный номер оружия.
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