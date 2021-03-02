Арсен Аваков выступает против легализации в Украине короткоствольного огнестрельного оружия. По словам главы МВД, неизвестно, к каким последствиям может привести наличие пистолетов у всех подряд.

Министр внутренних дел отметил, что многие поддерживают легализацию "короткостволов" и одновременно возмущаются, когда происходят инциденты с их использованием. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

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А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, получит возможность владеть короткоствольным оружием,

– сказал Арсен Аваков.

После этих слов глава МВД еще раз утвердительно повторил свое мнение о легализации короткоствольного огнестрельного оружия в Украине: "Я против".

Обратите внимание! В МВД и Нацполиции также выступают против разрешения короткоствольного оружия. Они не хотят, чтобы в Украине стало еще больше смертей граждан и правоохранителей.

Легализация оружия в Украине: что известно

Закон о легализации оружия Верховной Раде порекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Он предполагает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.

Для каждой единицы оружия будет предусматриваться технический паспорт о владельце и серийный номер оружия.

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