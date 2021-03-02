Арсен Аваков считает, что Россия будет отвечать на санкции против кума Путина Виктора Медведчука. По его словам, в МВД готовы к любым действиям страны-агрессора.

Министр внутренних дел сомневается в том, что Россия решится на полномасштабную агрессию. Однако призвал украинцев готовиться к провокациям, в частности на фронте.

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Россия будет проплачивать провокации

Россия будет отвечать. Будет отвечать провокациями, дестабилизациями внутри, организациями бунта, проплачивать. Теперь им проплачивать будет сложнее внутри страны. Потому что по пятой колонне, как вы сказали, нанесли огромный удар. Сойдет снег – начнутся провокации на фронте, К сожалению,

– сказал Арсен Аваков.

Глава МВД отметил, что украинцам нужно быть готовыми к любому развитию событий. По его мнению, не стоит ждать пока режим Путина падет, нам "нужно будет за себя постоять".

В то же время он не верит в то, что Россия решится на прямую агрессию в отношении Украины. Ведь мировой баланс сил "очень хорошо складывается в нашу пользу".

"В тотальное наступление россиян я не верю, потому что потери будут сокрушительными у них. У нас тоже, к сожалению. Это будет катастрофа и для нас, но это будет катастрофа и для них", – считает министр.

В МВД готовятся ко всем возможным сценариям

Арсен Аваков добавил, что в МВД четко осознают с кем имеют дело.

У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, тайные приказы – все у нас есть. Мы это четко понимаем. А дальше – каждый на своем месте. Хорошо ли понимают это депутаты в Раде? Понимают ли это журналисты на телеканалах?

– подытожил страж порядка.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что украинцы не боятся ответа Путина на санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По его словам, на седьмом году войны нас ничем не напугать.

Санкции СНБО против Медведчука: коротко