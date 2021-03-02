Аваков утверждает, что в его конфликте с Саакашвили была роль Порошенко
Арсен Аваков уверяет, что несмотря на конфликты, у него хорошие отношения с Михеилом Саакашвили. Кроме того, глава МВД утверждает, что в их ссоре в 2015 году значительную роль сыграл пятый президент Петр Порошенко.
Источник:"VIP с Наталией Мосейчук" на 1+1
Министр внутренних дел Арсен Аваков еще в 2015 году поссорился с тогда еще главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. Дошло даже до того, что летел стакан с водой.
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Что говорит Аваков о ссоре
Министр рассказал, что ситуация была эмоциональной, ведь Саакашвили "горячий" человек. Однако потом политики встретились на празднике и откровенно поговорили.
Он мне рассказывал, как он это видел с той стороны, начиная от того, как он сходил с ума, и заканчивая всеми этими эпизодами, которые привели к конфликту. Здесь роль Петра Алексеевича (Порошенко – 24 канал) высока. Он талантливый манипулятор в этом вопросе,
– утверждает глава МВД.
Аваков добавил, что к Саакашвили тоже нужно было отнестись по-человечески. Кроме того, министр заверил, что во время ссоры так среагировал, потому что были тяжелые времена.
"Это был тяжелый день. По-моему, тогда меня не было, болел 2 недели, тяжелые дни были, Майдан. Меня немного сорвало", – подытожил Аваков.
Смотрите видео ссоры Авакова и Саакашвили:
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