Арсен Аваков уверяет, что несмотря на конфликты, у него хорошие отношения с Михеилом Саакашвили. Кроме того, глава МВД утверждает, что в их ссоре в 2015 году значительную роль сыграл пятый президент Петр Порошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков еще в 2015 году поссорился с тогда еще главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили. Дошло даже до того, что летел стакан с водой.

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Что говорит Аваков о ссоре

Министр рассказал, что ситуация была эмоциональной, ведь Саакашвили "горячий" человек. Однако потом политики встретились на празднике и откровенно поговорили.

Он мне рассказывал, как он это видел с той стороны, начиная от того, как он сходил с ума, и заканчивая всеми этими эпизодами, которые привели к конфликту. Здесь роль Петра Алексеевича (Порошенко – 24 канал) высока. Он талантливый манипулятор в этом вопросе,

– утверждает глава МВД.

Аваков добавил, что к Саакашвили тоже нужно было отнестись по-человечески. Кроме того, министр заверил, что во время ссоры так среагировал, потому что были тяжелые времена.

"Это был тяжелый день. По-моему, тогда меня не было, болел 2 недели, тяжелые дни были, Майдан. Меня немного сорвало", – подытожил Аваков.

Обратите внимание! Саакашвили с Аваковым публично поссорились в декабре 2015 года. На заседании Нацсовета реформ Саакашвили обвинил Авакова в коррупции. Политики обменялись оскорблениями на повышенных тонах. Тогда министр в ответ написал гневный пост в фейсбуке.

Смотрите видео ссоры Авакова и Саакашвили: