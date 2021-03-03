Арсен Аваков заявил, что русский язык принадлежит не только россиянам, но и украинцам. Однако он назвал его "слобожанским" языком.

В то же время глава МВД не имеет желания отдавать кому-то русскоязычную культуру. Об этом министр сообщил во время интервью Дмитрию Гордону.

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Русский язык, или как я его называю слобожанский язык, в нашем случае, он не принадлежит России. В Украине государственный язык – украинский, а мы сейчас общаемся с вами на русском, так мы договорились. Русскоязычная культура в значительной мере принадлежит и украинцам также. Почему я должен ее отдавать?

– сказал Арсен Аваков.

Дмитрий Гордон быстро подхватил риторику главы МВД и заявил, что в окопах на фронте разговаривали на разных языках. С этими словами министр охотно согласился.

Обратите внимание! 16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском.