Русский язык принадлежит и украинцам, – Аваков сделал скандальное заявление
Арсен Аваков заявил, что русский язык принадлежит не только россиянам, но и украинцам. Однако он назвал его "слобожанским" языком.
Источник:24 канал
В то же время глава МВД не имеет желания отдавать кому-то русскоязычную культуру. Об этом министр сообщил во время интервью Дмитрию Гордону.
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Русский язык, или как я его называю слобожанский язык, в нашем случае, он не принадлежит России. В Украине государственный язык – украинский, а мы сейчас общаемся с вами на русском, так мы договорились. Русскоязычная культура в значительной мере принадлежит и украинцам также. Почему я должен ее отдавать?
– сказал Арсен Аваков.
Дмитрий Гордон быстро подхватил риторику главы МВД и заявил, что в окопах на фронте разговаривали на разных языках. С этими словами министр охотно согласился.
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