Министерство внутренних дел просит Национальную академию наук Украины передать ей лабораторный корпус Института физиологии в Киеве на улице Богомольца, 4. Там Арсен Аваков хочет разместить полицию.

Соответствующее письмо Аваков написал президенту НАНУ Анатолию Завгороднему. Его копию обнародовал в сети Сергей Лещенко.

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Аваков хочет забрать у ученых здание

На улице Богомольца, кроме МВД, расположен также Институт физиологии имени Богомольца, и Аваков положил свой глаз на их лабораторный 16-этажный корпус,

– отметил Лещенко.

Аваков просит Завгороднего "рассмотреть вопрос о возможности передачи объекта недвижимого имущества в сферу управления Национальной полиции", потому что "территориальные органы и подразделения полиции остро нуждаются в дополнительных зданиях и сооружениях для размещения личного состава на территории Киева".

Фактически министр просит Академию наук выселить Институт физиологии оттуда, чтобы разместить там полицию.



Аваков хочет отобрать у ученых здание для силовиков / Фото из телеграма Сергея Лещенко

Как отреагировали в институте

Как рассказал LB.ua профессор, заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко, в этом корпусе есть по меньшей мере восемь отделов Института, там стоит электронный микроскоп, 2 этажа здания занимает виварий.

Там все, что нужно для функционирования Института. Забрать этот корпус – это закрытие ведущего Института в области биологии, физиологии,

– пояснил Досенко.

В корпусе проводят международные конференции, там работали многие будущие нобелевские лауреаты. Поэтому отдавать здание МВД не планируют.