Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал слова Джо Байдена о том, что Владимир Путин – убийца. Кроме этого, он назвал российского президента "бешеной собакой".

Чиновник подчеркнул, что есть стандарт западной цивилизации, который заключается в уважении к человеческой жизни. "У Путина я такой дефиниции не чувствую", – подчеркнул Аваков.

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"Это страшно, это нас с ним разъединяет. Об этом мы и должны думать – как не допустить того, чтобы эта бешеная собака прорвалась к нам в Украину", – подчеркнул глава МВД.

По словам украинского министра, для этого нужно быть сильными, верить в себя, правильно бороться с коронавирусом, строить экономику и чуть больше доверять себе.

Для нас не существует вопроса – убийца Путин или нет. Для меня ответ на этот вопрос был понятен еще в 2014 году,

– заверил Аваков.

И добавил, что по данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человек, а по данным Украины их гораздо больше. "Этого бы не было, если бы Путин не привел свои пророссийские банды", – отметил он.

"Я был в Славянске, когда мы его освобождали. Тогда там убили 4 священников. Их просто вывели и расстреляли. Это сделали бандиты, которые по указанию Путина приехали из России. Путин – убийца", – подчеркнул министр.

Байден назвал Путина убийцей: что известно

Байден назвал Путина убийцей и подчеркнул, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года и другие враждебные действия. После этих заявлений Кремль отозвал своего посла из Вашингтона для консультаций.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что ответственность за покушения и убийства в России несет именно Путин. Речь идет о нападениях на критиков режима, в частности политиков и журналистов.

Российский президент отреагировал, припомнив поговорку. "В детстве мы, когда спорили, говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется". В этом очень глубокий психологический смысл", – сказал он.