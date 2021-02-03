Государственный шаг: Аваков поддержал введение санкций против Козака
Арсен Аваков считает, что решение президента Владимира Зеленского ввести в действие санкции против соратника Медведчука Тараса Козака является крайне важным для безопасности Украины. По его словам, это решение является проявлением действительно государственной позиции.
Источник: 24 канал
Глава МВД во время своего обращения отметил, что решение основано на постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года. Аваков подчеркнул, что материалы, предоставленные СБУ, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими.
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Не нужно путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью
Он предостерег, что не нужно путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.
Я всегда был последовательным в этом вопросе, и поэтому искренне поддерживаю этот своевременный и государственнический шаг президента Зеленского. Война – время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора,
– сказал Аваков.
Министр добавил, что это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие – прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО.
МВД будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ Владимира Зеленского и защищать интересы граждан Украины.
Как на санкции против Козака отреагировали в мире
- Европейский Союз положительно оценил санкции против Козака и блокирование каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne на территории Украины. В ЕС считают, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, однако есть определенные границы.
- В России санкции вызвали волну возмущения. Страна-агрессор обратилась к международным организациям.
- Соединенные Штаты Америки тоже поддержали санкции. В США отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и соответствуют законодательству.
Блокирование каналов Козака: что известно
- Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО внедрить санкции против соратника Медведчука Тараса Козака.
- В результате этого каналы политика ZIK, "112 Украина" и NewsOne заблокировали. Они прекратили вещание на территории Украины.
- Владимир Зеленский подчеркнул, что государство поддерживает свободу слова, но не пропаганду.
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