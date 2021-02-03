Арсен Аваков считает, что решение президента Владимира Зеленского ввести в действие санкции против соратника Медведчука Тараса Козака является крайне важным для безопасности Украины. По его словам, это решение является проявлением действительно государственной позиции.

Источник: 24 канал

Глава МВД во время своего обращения отметил, что решение основано на постановлении Верховной Рады Украины, которое было принято в октябре 2018 года. Аваков подчеркнул, что материалы, предоставленные СБУ, которые легли в основу решения СНБО, являются вполне достаточными и исчерпывающими.

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Не нужно путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью

Он предостерег, что не нужно путать понятие "свобода слова" с антиукраинской деятельностью за деньги государства-агрессора.

Я всегда был последовательным в этом вопросе, и поэтому искренне поддерживаю этот своевременный и государственнический шаг президента Зеленского. Война – время непростых решений. Нужны решительные шаги для отстаивания интересов государства и защиты людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда за деньги агрессора,

– сказал Аваков.

Министр добавил, что это решение является проявлением действительно государственной позиции, а его принятие – прямой обязанностью президента, членов правительства и СНБО.

МВД будет четко и в рамках закона выполнять решение СНБО, указ Владимира Зеленского и защищать интересы граждан Украины.

Как на санкции против Козака отреагировали в мире

Европейский Союз положительно оценил санкции против Козака и блокирование каналов ZIK, "112 Украина" и NewsOne на территории Украины. В ЕС считают, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, однако есть определенные границы.

В России санкции вызвали волну возмущения. Страна-агрессор обратилась к международным организациям.

Соединенные Штаты Америки тоже поддержали санкции. В США отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и соответствуют законодательству.

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Санкции СНБО / Инфографика 24 канала