Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не имеет претензий на кресло премьер-министра Украины. И добавил, что не получал предложений по этой должности.

Глава МВД отметил, вопрос о премьерстве касается того, кто победил на выборах. И подчеркнул, что речь идет именно о президенте и его фракции.

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"Почему я должен иметь претензии на премьерское кресло? Я что, выиграл выборы, моя партия пришла под первым или вторым номером? Победил на выборах Зеленский. Его партия пришла под №1", – подчеркнул Арсен Аваков.

Он также рассказал, что находится на посту министра внутренних дел уже очень долго – 7 лет и 2 дня.

Это жареная сковородка, несчастье круглый год. Это несладкая ситуация, несладкое место. Если я нахожу в себе мотивацию, как государственник прежде всего, находиться на этой позиции, для меня – это окей,

– прокомментировал руководитель МВД.

Кроме этого, он ответил, что ему не предлагали занять пост премьер-министра Украины.

Что известно об Арсене Авакове