Аваков ответил, имеет ли претензии на кресло премьер-министра
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не имеет претензий на кресло премьер-министра Украины. И добавил, что не получал предложений по этой должности.
Источник:"VIP с Наталией Мосейчук на 1+1
Глава МВД отметил, вопрос о премьерстве касается того, кто победил на выборах. И подчеркнул, что речь идет именно о президенте и его фракции.
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"Почему я должен иметь претензии на премьерское кресло? Я что, выиграл выборы, моя партия пришла под первым или вторым номером? Победил на выборах Зеленский. Его партия пришла под №1", – подчеркнул Арсен Аваков.
Он также рассказал, что находится на посту министра внутренних дел уже очень долго – 7 лет и 2 дня.
Это жареная сковородка, несчастье круглый год. Это несладкая ситуация, несладкое место. Если я нахожу в себе мотивацию, как государственник прежде всего, находиться на этой позиции, для меня – это окей,
– прокомментировал руководитель МВД.
Кроме этого, он ответил, что ему не предлагали занять пост премьер-министра Украины.
Что известно об Арсене Авакове
- Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел с февраля 2014 года, когда обязанности премьера исполнял Сергей Арбузов.
- С тех пор он был руководителем МВД при четырех премьерах – Арсении Яценюке, Владимире Гройсмане, Алексее Гончаруке и Денисе Шмигале.
- За это время было несколько скандалов с участием реформированной Аваковым полиции и даже с участием сына Авакова Александра. Его задерживали по подозрению в растрате государственных денег при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
- 1 июня 2020 года члены фракции "Голос" начали сбор подписей за его отставку. Впоследствии стало известно, что в партии планируют зарегистрировать соответствующее постановление, если насобирается для этого достаточное количество голосов.
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