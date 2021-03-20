Аваков раскритиковал одесского судью из-за освобождения от наказания "вора в законе"
В Одессе окружной административный суд освободил от наказания "вора в законе" по прозвищу Коба Руставский. Арсен Аваков раскритиковал такое решение судьи Константина Ефименко.
Источник:МВД Украины
По словам Авакова, суд запретил забирать у задержанного незаконно полученный им украинский паспорт и не решил вопрос о его перемещение в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.
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Детали решения судьи относительно "вора в законе"
Такое решение принял судья Константин Ефименко. Министр отметил, что оно делает невозможным принудительную депортацию криминального авторитета Руставского из Украины.
Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого воздействия, в частности – влияния представителей криминалитета,
– заявил Аваков.
Государственная миграционная служба подала апелляцию, чтобы высшая инстанция приняла "взвешенное и обоснованное решение в отношении "вора в законе" Кобы Руставского. Глава МВД пообещал лично следить за ходом дела.
Аваков удивляется, как можно говорить о доверии к судебной системе и к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу "воров в законе".
"Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу, и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине", – добавил министр. Он подчеркнул, что Украина не будет местом убежища международного криминалитета.
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Что известно о "воре в законе"
- Кобу Шемазашвили (Руставского) полиция задержала по запросу правоохранительных органов Испании.
- Там его обвиняют в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем и создании организованной преступной группировки.
- В 2020 году Дарницкий суд Киева взял его под арест.
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