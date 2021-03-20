В Одессе окружной административный суд освободил от наказания "вора в законе" по прозвищу Коба Руставский. Арсен Аваков раскритиковал такое решение судьи Константина Ефименко.

По словам Авакова, суд запретил забирать у задержанного незаконно полученный им украинский паспорт и не решил вопрос о его перемещение в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

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Детали решения судьи относительно "вора в законе"

Такое решение принял судья Константин Ефименко. Министр отметил, что оно делает невозможным принудительную депортацию криминального авторитета Руставского из Украины.

Это означает полное нивелирование огромной работы Нацполиции в стратегически важном направлении и ставит под сомнение способность судебной ветви власти быть независимой от любого воздействия, в частности – влияния представителей криминалитета,

– заявил Аваков.

Государственная миграционная служба подала апелляцию, чтобы высшая инстанция приняла "взвешенное и обоснованное решение в отношении "вора в законе" Кобы Руставского. Глава МВД пообещал лично следить за ходом дела.

Аваков удивляется, как можно говорить о доверии к судебной системе и к правоохранительной системе в целом, если она отпускает на свободу "воров в законе".

"Надеюсь, решение Высшего совета правосудия даст сигнал о недопустимости подобных решений всему судейскому корпусу, и этот печальный пример станет последним прецедентом в Украине", – добавил министр. Он подчеркнул, что Украина не будет местом убежища международного криминалитета.

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Что известно о "воре в законе"

Кобу Шемазашвили (Руставского) полиция задержала по запросу правоохранительных органов Испании.

Там его обвиняют в убийстве , хранении имущества, полученного преступным путем и создании организованной преступной группировки.

, хранении имущества, полученного преступным путем и создании организованной преступной группировки. В 2020 году Дарницкий суд Киева взял его под арест.

Справка. Ранее Верховная Рада приняла закон, устанавливающий ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом.