Аваков объявил тотальную войну уличной наркомании на Харьковщине
В Харьковской области Арсен Аваков провел координационное совещание с силовиками. Вместе они определили стратегические задачи на 2021 год. Одно из них предусматривает программу борьбы с уличной наркоманией.
Что заявил Аваков
Министр внутренних дел призвал все силовые структуры способствовать решению этой проблемы. Об этом Аваков написал в своем телеграм-канале.
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Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры, от участковых полицейских и киберполиции до прокуратуры и пограничников, начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы,
– сказал министр.
Проблема наркомании в Харькове
Исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов отметил, что проблема уличной наркомании и распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях возглавляет рейтинг проблем в городе. Это выяснили в результате опроса населения.
В Харьковской ОГА планируют разработать областную программу по борьбе с уличной наркоманией. Она даст возможность скоординировать усилия на всех уровнях государственного управления.
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