В Харьковской области Арсен Аваков провел координационное совещание с силовиками. Вместе они определили стратегические задачи на 2021 год. Одно из них предусматривает программу борьбы с уличной наркоманией.

Что заявил Аваков

Министр внутренних дел призвал все силовые структуры способствовать решению этой проблемы. Об этом Аваков написал в своем телеграм-канале.

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Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании. Я призываю все силовые структуры, от участковых полицейских и киберполиции до прокуратуры и пограничников, начать беспощадную войну по всем направлениям распространения этой заразы,

– сказал министр.

Проблема наркомании в Харькове

Исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов отметил, что проблема уличной наркомании и распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях возглавляет рейтинг проблем в городе. Это выяснили в результате опроса населения.

В Харьковской ОГА планируют разработать областную программу по борьбе с уличной наркоманией. Она даст возможность скоординировать усилия на всех уровнях государственного управления.

Обратите внимание! В Украине запретили назначать залог, как меру пресечения при совершении преступлений связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий закон вступил в силу 5 января 2021 года. За основу соответствующий законопроект одобрили в середине сентября 2020 года. Его поддержали 246 народных избранников.