Глава МВД Арсен Аваков назвал себя "русскоязычным украинским националистом". Он также объяснил неоднозначное заявление о русском языке, который, по его же словам, принадлежит и украинцам.

Министр отметил, что российские пропагандисты бурно отреагировали на его высказывания и буквально "упали в истерику". Именно поэтому он захотел развить свое мнение.

К теме Я русский по культуре, – Арестович об украинском языке в своем фейсбуке

Что ранее заявлял Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Гордону отметил, что русский язык или, как он ее называет, "слобожанский", не принадлежит России.

Он сказал: "В Украине государственный язык – украинский. Но русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. Почему мы должны ее отдавать?".

Аваков: Русский язык – не торговая марка

Почти через месяц Аваков написал в своем фейсбуке пост, в котором выступил за развитие русского языка и создание качественного русскоязычного проукраинского телеканала.

Он отметил, что русский язык – отнюдь не торговая марка с правом полного распоряжения. И добавил, что любой язык живет и развивается среди его носителей.

"Никакими великодержавным законами невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев,

– отметил Аваков.

При этом, чиновник отметил, что "боле старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образнее и ярче, чем русский".



Этим снимком Аваков проиллюстрировал свой пост / Фото из фейсбука

Кроме этого, по словам Авакова, украинской культуре принадлежит и весь корпус литературного наследия классиков, в частности – тех, кто писал на русском.

"Мы не должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Булгакова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей", – добавил он.

Почему Аваков хочет использовать русский

Глава МВД отметил, что государственным может быть только украинский – как язык субъектной и суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и другие языки, которые "живут в Украине", также принадлежат украинцам.

Аваков убежден, что в условиях гибридной войны, развязанной против Украины режимом Путина, следует использовать русский язык для контрпропаганды.

Читайте также Бешеная собака, – Аваков поддержал слова Байдена и тоже назвал Путина убийцей

Министр обїяснил, что русский язык в мире понимают до 300 милионов человек. Поэтому следует создать качественный русскоязычный телеканал в противовес кремлевским фейкам.

"Так что, неуважаемые пропагандисты "русского мира", у вас нет монополии на русский! Мы будем читать на нем наших классиков, писать наши книги и петь наши песни", – подытожил он.