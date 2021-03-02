Украинский президент хотел договориться с Владимиром Путиным, однако убедился, что это – невозможно. Именно поэтому Владимир Зеленский начал атаковать пророссийскую пятую колонну в Украине.

Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков отвечая на вопрос о том, почему Зеленского называют "шаром со смещенным центром тяжести, который бьет по Медведчуку и активистам".

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Он подчеркнул, что силу ударов по куму Путина и по активистам сравнивать нельзя. Мол, это – вопрос сформулированных главой государства для себя принципов, которых он сейчас придерживается.

Как заметил Аваков, "этот поезд уже едет, хоть он и не всем удобен". Чиновник также добавил, что рассчитывает на то, что соответствующие принципы для Зеленского – это уже сформированное мировоззрение.

Справка. В феврале СНБО ввел ряд санкций. Ограничения ввели против кума Путина Виктора Медведчука и его окружения, в частности – жены Оксаны Марченко и соратника Тараса Козака.

О договоренностях с Россией

Министр вспомнил и разговор с главой государства в декабре 2019 года – перед нормандским саммитом в Париже. "Я говорил президенту, что вы, конечно же, не имеете права не попробовать", – заверил он.

Но мой опыт мне подсказывал, что вряд ли у Зеленского получится договориться с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина – это нонсенс,

– добавил Аваков.

По словам главы МВД, украинский президент тогда был полон решимости. Он стремился сделать все возможное, чтобы попытаться договориться с российским президентом.

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Министр внутренних дел подчеркнул, что Зеленский – человек с критическим складом ума. Поэтому впоследствии он убедился, что договориться с Путиным все же не получается.

"И теперь, если раньше для него это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, манера поведения, которую он демонстрирует, это его убеждения. Я надеюсь на это", – подытожил Аваков.