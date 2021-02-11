Некрасиво получилось, – Аваков о том, что в БЭБ зарплаты выше, чем в полиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что правоохранители поддерживали создание Бюро экономической безопасности. Однако возмутила министра разница в заработных платах: работники БЭБ будут получать гораздо больше денег, чем полицейские и пограничники.
Источник:Интерфакс-Украина
Чиновник пожаловался на несправедливость во время расширенной коллегии МВД 11 февраля.
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Мы рады, и мы последовательно выступали за создание Бюро экономической безопасности, но как-то некрасиво получилось, что законодатель предусмотрел заработную плату для этих сотрудников в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Прошу вас с этим поработать,
– сказал Аваков.
Свое замечание министр озвучил председателю комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
Что известно о Бюро экономической безопасности
- Парламент принял закон о создании Бюро экономической безопасности 28 января 2021 года. Этот орган будет заниматься расследованием экономических преступлений.
- Директора Бюро будет назначать Кабмин, однако кандидата будет выбирать конкурсная комиссия.
- Максимальное количество работников ведомства – 4 тысячи человек.
- Налоговую милицию, которая ранее выполняла эти функции, расформировывают.
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