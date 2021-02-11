Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что правоохранители поддерживали создание Бюро экономической безопасности. Однако возмутила министра разница в заработных платах: работники БЭБ будут получать гораздо больше денег, чем полицейские и пограничники.

Чиновник пожаловался на несправедливость во время расширенной коллегии МВД 11 февраля.

К теме Когда в Украине заработает Бюро экономической безопасности: Монастырский назвал сроки

Мы рады, и мы последовательно выступали за создание Бюро экономической безопасности, но как-то некрасиво получилось, что законодатель предусмотрел заработную плату для этих сотрудников в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Прошу вас с этим поработать,

– сказал Аваков.

Свое замечание министр озвучил председателю комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Что известно о Бюро экономической безопасности