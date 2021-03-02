Я о себе так думаю, – Аваков назвал себя государственником
Министр МВД Арсен Аваков раскритиковал политиков, которые занимаются расшатыванием украинской государственности. Он отметил: сейчас в Украине не хватает политиков, которые бы работали на укрепление страны.
Источник:"VIP с Наталией Мосейчук" на 1+1
Себя Аваков с уверенностью назвал государственником и добавил: именно из-за такой позиции имеет много негатива в свою сторону. Среди современных политиков, считает Аваков, государственников осталось не так много.
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Я государственник. Я о себе так думаю. Вот почему у меня так много отрицательных аннотаций,
– сказал Аваков.
В этом контексте Аваков назвал эгоистами тех политиков, которые расшатывают государственность. Речь идет о тех, которые выступают на митингах "по любому поводу, главное, чтобы людей было побольше". Аваков сказал: многие из них просто пытаются вернуться к государственной деятельности.
О негативе в свою сторону
В этом же интервью Арсен Аваков прокомментировал популярное выражение "Аваков – черт". Ответил он довольно эмоционально: заявил, что, возможно, он ангел, который "терпит это все".
Он признался, что иногда на полицейских "наезжают" и несправедливо критикуют. Тогда некоторые "закипают" последними словами.
По словам Авакова, тогда он собирает сотрудников и убеждает их, что "парни, мы не сахар, мы не растаем". Глава МВД напоминает подчиненным, что они знают, на какую работу пришли, и сейчас нужно просто выполнять свои задачи.
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