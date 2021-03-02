Министр МВД Арсен Аваков раскритиковал политиков, которые занимаются расшатыванием украинской государственности. Он отметил: сейчас в Украине не хватает политиков, которые бы работали на укрепление страны.

Себя Аваков с уверенностью назвал государственником и добавил: именно из-за такой позиции имеет много негатива в свою сторону. Среди современных политиков, считает Аваков, государственников осталось не так много.

К теме Власть Медведчуку в Украине дал Порошенко, – Аваков

Я государственник. Я о себе так думаю. Вот почему у меня так много отрицательных аннотаций,

– сказал Аваков.

В этом контексте Аваков назвал эгоистами тех политиков, которые расшатывают государственность. Речь идет о тех, которые выступают на митингах "по любому поводу, главное, чтобы людей было побольше". Аваков сказал: многие из них просто пытаются вернуться к государственной деятельности.

Обратите внимание. Речь о чиновниках, которые могут расшатывать ситуацию, зашла во время разговора о протестах в поддержку Сергея Стерненко. Аваков сказал, что не ожидал такого напряжения и что это может быть неудачной провокацией. Больше о том, как Аваков высказался относительно Стерненко, читайте по этой ссылке.

О негативе в свою сторону

В этом же интервью Арсен Аваков прокомментировал популярное выражение "Аваков – черт". Ответил он довольно эмоционально: заявил, что, возможно, он ангел, который "терпит это все".

Он признался, что иногда на полицейских "наезжают" и несправедливо критикуют. Тогда некоторые "закипают" последними словами.

По словам Авакова, тогда он собирает сотрудников и убеждает их, что "парни, мы не сахар, мы не растаем". Глава МВД напоминает подчиненным, что они знают, на какую работу пришли, и сейчас нужно просто выполнять свои задачи.