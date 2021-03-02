Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Петра Порошенко были необходимые материалы для наложения санкций против Виктора Медведчука. Он заявил, что слова пятого президента были ложными.

Аваков отметил, что санкции в отношении Медведчука планировали рассмотреть еще в 2018 году на одном из заседаний СНБО. Однако Порошенко тогда не решился ввести ограничения.

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По словам министра, экс-глава СБУ Василий Грицак показывал Порошенко соответствующие документы. Он заявил, что не знает, почему бывший президент этого не сделал.

Мне, честно говоря, было обидно слышать несколько дней назад, когда предыдущий президент Украины сказал, что приветствует нынешний состав СБУ и жалеет, что бывшие работники СБУ не могли ему дать таких материалов. Это неправда,

– заявил министр.

Аваков отметил, что Владимиру Зеленскому удалось принять решение, которое "серьезно защищает" украинцев.

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Министр внутренних дел также считает, что Порошенко имел возможности для введения ограничений против "пятой колонны" в Украине.

"Петр Алексеевич мог тогда консолидироваться с нашей командой и прекратить ситуацию, чтобы "пятая колонна" не зарабатывала десятки миллионов долларов, на которые потом финансировала существования этой колонны у нас здесь", – заявил Аваков.

Что этому предшествовало