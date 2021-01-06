Аваков: Харьков всегда был ментовским городом, националисты здесь править не будут
Арсен Аваков, глава МВД, на совещании с силовиками Харьковской области говорил о важности этого региона. А вместе с тем назвал Харьков "ментовским городом", где "националисты и бандюки править не будут".
Министр внутренних дел Арсен Аваков 5 января провел совещание с правоохранительными ведомствами Харьковской области. Регион он назвал "ключевой областью для государственности страны", где нельзя допустить расшатывания ситуации. Обо всем этом рассказали в пресс-службе МВД.
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Что имел в виду Аваков, когда говорил о "ментовском городе"
Как свидетельствует видео, обнародованное министерством в ютубе, Аваков среди прочего сделал неординарное заявление. А именно – назвал Харьков "ментовским городом", где "националисты, бандюки и авторитеты" править не будут.
Харьков всегда был ментовским городом, как говорили. Это о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, бандюки или боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править,
– сказал глава МВД.
И добавил: "Больше скажу, я буду этим заниматься специально сам". Если кто-то вызовет беспорядки, то получит от МВД, как пообещал Аваков, "демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию".
А перед этим министр подчеркнул, что "Харьковская область имеет стратегическое значение для обеспечения баланса в стране и недопущения расшатывания общественно-политической ситуации".
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Как отреагировали националисты
Харьковский телеграм-канал "ХС Харьков" опубликовал сообщение о том, что националисты якобы собирают митинг в городе 6 января – в знак протеста против слов Авакова.
Аналогичное сообщение есть также в телеграме "Фрайкора".
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