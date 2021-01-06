Арсен Аваков, глава МВД, на совещании с силовиками Харьковской области говорил о важности этого региона. А вместе с тем назвал Харьков "ментовским городом", где "националисты и бандюки править не будут".

Министр внутренних дел Арсен Аваков 5 января провел совещание с правоохранительными ведомствами Харьковской области. Регион он назвал "ключевой областью для государственности страны", где нельзя допустить расшатывания ситуации. Обо всем этом рассказали в пресс-службе МВД .

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Что имел в виду Аваков, когда говорил о "ментовском городе"

Как свидетельствует видео, обнародованное министерством в ютубе, Аваков среди прочего сделал неординарное заявление. А именно – назвал Харьков "ментовским городом", где "националисты, бандюки и авторитеты" править не будут.

Харьков всегда был ментовским городом, как говорили. Это о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, бандюки или боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править,

– сказал глава МВД.

И добавил: "Больше скажу, я буду этим заниматься специально сам". Если кто-то вызовет беспорядки, то получит от МВД, как пообещал Аваков, "демонстративную, неадекватную, несимметричную реакцию".

А перед этим министр подчеркнул, что "Харьковская область имеет стратегическое значение для обеспечения баланса в стране и недопущения расшатывания общественно-политической ситуации".

Заявление Авакова: отрывок о "ментовском городе" и полное выступление

Арсен Аваков , напомним, возглавляет МВД Украины с 2014 года. Он был министром в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Как отреагировали националисты

Харьковский телеграм-канал "ХС Харьков" опубликовал сообщение о том, что националисты якобы собирают митинг в городе 6 января – в знак протеста против слов Авакова.

Аналогичное сообщение есть также в телеграме "Фрайкора".