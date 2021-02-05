Доказательств против каналов Медведчука хватало еще при Порошенко, – Аваков
Еще в 2018 году было достаточно оснований, чтобы прекратить вещание каналов "112 Украина", NewsOne, Zik. В этом заверил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Источник: "Право на власть" на 1+1
К министру внутренних дел обратился нардеп из депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко с вопросом: мол, введение санкций против телеканалов касается двух президентов – Порошенко и Зеленского.
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"Это решение актуально, но оно было актуально уже в 2018, когда Верховная Рада принимала соответствующее постановление", – отметил Батенко. Так было ли в том году достаточно доказательств для введения санкций?
- "Как по мне, достаточно", – сказал Арсен Аваков.
Однако не объяснил, почему при достаточном количестве доказательств санкции не ввели.
Санкции против каналов Медведчука: что следует знать
- 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака.
- Санкции касаются и 8 связанных компаний, которым принадлежат NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Срок действия ограничений – 5 лет.
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