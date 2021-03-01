Сенсационная аудиозапись разговора Виктора Медведчук и Владислава Суркова является взрывчаткой компромата против пятого президента Петра Порошенко. В записи можно развенчать множество мифов и найти новые факты.

Источник: "Честная политика" на 24 канале

Запис розмови між Медведчуком і Сурковим опублікував сайт Цензор.НЕТ. Розмова є дверцятами, аби потрапити в залаштунковий світ військової агресії Росії проти України та політичних торгів навколо неї.

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Сама тональність розмови показує, що попри максимально роздутий імідж Віктора Медведчука як найближчого соратника Володимира Путіна, насправді він є дрібним гвинтиком у імперській моделі російської влади. І доповідає він помічнику президента в максимально підзвітному тоні, а Сурков "великодержавно" перебиває Медведчука та дає йому вказівки.

Довідка. Підозрюють, що скандальна розмова відбулась наприкінці 2014 року. особи обговорили схеми постачання електроенергії та обмін полоненими. Медведчук не заперечив, що розмова була.

Запис руйнує міфи

Запис стався наприкінці 2014 року та підтверджує багато здогадок.

► Міф 1

Зокрема, повністю зруйновано міфологію Петра Порошенка щодо декількох питаннях. Як виявилося, саме Порошенко безпосередньо проводив питання про імпорт електроенергії з Росії та її подальшим транзитом у окупований Крим.

Довідка. Свого часу ця історія спричинила величезний скандал, адже в контракті півострів називався "кримським федеральним округом РФ". Ба більше, міністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину довелося збирати пресконференцію. Там він запевняв, що в медіа потрапила попередня версія контракту, який був підписаний між "Укрінтеренерго" та російською енергетичною компанією "Інтер РАО".

Сподіваюся, ви пам'ятаєте цю історію.



Порошенко, ймовірно, причетний до імпорту електроенергії з Росії / Фото УП

► Міф 2

Другий міф, який руйнує ця телефонна розмова, стосується способу потрапляння Медведчука на роль посередника в обміні полонених. Це сталося за часів президентства Порошенка, який переводив стрілки на німецьку канцлерку Ангелу Меркель, мовляв, це була її ініціатива призначити Медведчука. І начебто це вона зробила під час чотиристоронньої телефонної розмови за участю Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда і президента Росії Володимира Путіна.



Розмова відбувалась між 4 представниками різних країн / Колаж 24 каналу

Такою була версія, що була оприлюднена на сайті Президента України. Насправді ж як випливає зі слів Медведчука, це була ініціатива саме Порошенка. Ба більше, Сурков про цю новину дізнався через свої російські канали.

Тепер, коли випливає "неприглядна" роль Порошенка в залученні Медведчука як координатора обміну полонених, виникає інше питання, чи не намагався сам Порошенко отримати канал впливу на Кремль для вирішення і своїх особистих питань.

Зокрема, щодо роботи Липецької кондитерської фабрики, як на це натякав у нашому ефірі колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов.

► Міф 3

Третій міф, який руйнує запис Медведчука і Суркова, стосується ролі терористів так званих "ЛНР/ДНР". Росія на всіх міжнародний майданчиках завжди "умивала руки" та казала, що не має стосунку до їх діяльності. Тепер ми почули пряму мову Сурковва, де він називав цих терористів своїми "подопечними". Також найцинічніше – Сурков обіцяв допомогти з обміном.



Сурков причетний до ситуації в Україні / Фото kremlin.ru

При цьому стають відомими ще більше "неприглядні" сторінки. Наприклад, виявляється, що Порошенко намагається особисто спілкуватися з Сурковим за посередництва Медведчука.

Чорна смуга Медведчука

Коли ж самого кума Путіна запитали про ці записи, він не став заперечувати їхню автентичність. Це означає, що справа за тим, щоб оформити це як кримінальне провадження. Водночас чорна смуга в житті Медведчука триває. На частину нафпродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яка йде територією України та використовувалася оточенням Медведчука для імпорту дизеля, тепер накладено арешт.

Зроблено це за клопотанням НАБУ і САП рішенням ВАКС. Майно передадуть в управління АРМА. Намагаючись врятуватися від закриття телеканалів та санкцій, Медведчук шукає спосіб відновити свій медійний вплив.

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Медійний вплив за 100 гривень

Так, журналісти та персонал, що працювали на 3 телеканалах Медведчука – Козака, створили нову компанію. Вона має назву ТОВ Медіахолдинг "Новини". Статутний капітал компанії нібито склав 100 гривень, тобто кожен зі 100 засновників дав 1 гривню. Це абсурдно, адже утримувати таку медіазброю коштує десятки мільйонів щомісяця.

Далі – більше! Виявляється, телебордель Медведчука планує перероджуватися на частотах одного з львівських телеканалів "Перший Незалежний".

Ним до недавніх часів володіли люди, пов'язані зі спонсором партії "Свобода" на прізвисько "Пупс". Львів'яни знають, про кого ідеться.

Довідка. Мовиться про українського підприємця Ігоря Кривецького – члена "Свободи" з 2004 року.

Тепер у каналу змінився власник. "Перший Незалежний" – його купила саме фірма ТОВ Медіахолдинг "Новини", створена працівниками "телеборделя Медведчука", які раніше працювали на "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Дружину – на передову

Журналісти, які працюють на суміжному львівському каналі NTA шоковані та змушені заявляти про протест у зв'язку з діями свого засновника. Водночас, аби хоч якось втримати політичний вплив, Медведчук кинув на передову свою дружину – Оксана Марченко оголосила про перехід в політику і вступ до партії ОПЗЖ.



Марченко відреагувала на санкції / Скриншот з відео

Насправді сумувати з цього приводу найбільше має конкуруюче крило в ОПЗЖ, яке утворили Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Бо саме їм буде намагатися заважати Марченко на наступних виборах, торгуючись за висунення кандидата в президенти.

До цього сам Медведчук теж неодноразово замовляв соціологію, де включав себе та Бойка одночасно в президентський рейтинг, аби показати останньому, що без підтримки Медведчука той не вийде в другий тур.

І зараз через свою мережу "говорящих голів" Медведчук уже почав розганяти тезу, що Марченко піде на вибори президента. Щоправда, свій перший крок у політиці Марченко зробила, схибивши.

У своєму зверненні вона розповіла, що Володимир Зеленський і брати Шефір ще в 2003 році попросили у неї роботу і нібито завдяки їй отримали на її каналі 1+1.

Дивіться звернення Марченко – за посиланням.

Останній пасаж особливого дивний, адже на той час офіційно ні Медведчук, ні Марченко не володіли акціями 1+1. І це значить, Медведчук як глава адміністрації президента Леоніда Кучми використовував свою владу для тиску на приватні телеканали. Про що нам і так було відомо, але тепер завдяки Марченко є і офіційне підтвердження.

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Тому боротьба з російською п'ятою колоною в українській політиці обіцяє бути цікавою. Випливе багато подробиць не лише про аморальні, а, можливо, і незаконні методи Медведчука та про його співпрацю з Порошенком.

Вже найближчим часом ці двоє мають максимально зосередитися на дестабілізації, аби перевести інформаційний фокус на інші теми, а бажано – взагалі спровокувати перезавантаження влади та дострокові вибори. Тож будьмо пильними!