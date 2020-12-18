Атака исламистов на школу в Нигерии: всех заложников освободили
Более 3 сотен школьников, которых похитили из школы-интерната в Нигерии исламистские боевики, уже освобождены. Дети находятся в нормальном состоянии, в ближайшее время их вернут домой. Ни один из похищенных школьников не погиб.
Об этом рассказал представитель губернатора штата Кацина, информирует BBC. Для северо-запада страны это первый подобный случай.
Главное Вооруженное нападение на школу Нигерии: 400 учеников пропали без вести
Ответственность за похищение взяла на себя исламистская группировка "Боко Харам". Она известна своей деятельностью в Нигерии. Название группировки переводится как "Западное образование запрещено".
В то же время местные власти заявляют, что за нападением стоят местные банды, связанные с этой организацией.
Подобные похищения ранее происходили на северо-востоке Нигерии, где базируются боевики "Боко Харам". К примеру, в 2014 году они похитили около 300 девушек.
Что известно о нападении на школу в Нигерии:
- Инцидент произошел 11 декабря около 21:40. Нападавшие были вооружены автоматами.
- Полиция пыталась отбить нападение на школу и отвечала огнем. Чтобы спастись, правоохранители приказали ученикам бежать.
- После инцидента почти 400 из 800 учеников пропали без вести. Также был убит 1 офицер, еще 1 получил ранения.
- Полиция вместе с армией разыскивала пропавших детей, к поискам была привлечена авиация.
Поделиться новостью