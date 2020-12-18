Более 3 сотен школьников, которых похитили из школы-интерната в Нигерии исламистские боевики, уже освобождены. Дети находятся в нормальном состоянии, в ближайшее время их вернут домой. Ни один из похищенных школьников не погиб.

Об этом рассказал представитель губернатора штата Кацина, информирует BBC. Для северо-запада страны это первый подобный случай.

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Ответственность за похищение взяла на себя исламистская группировка "Боко Харам". Она известна своей деятельностью в Нигерии. Название группировки переводится как "Западное образование запрещено".

В то же время местные власти заявляют, что за нападением стоят местные банды, связанные с этой организацией.

Подобные похищения ранее происходили на северо-востоке Нигерии, где базируются боевики "Боко Харам". К примеру, в 2014 году они похитили около 300 девушек.

Что известно о нападении на школу в Нигерии: