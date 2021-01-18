Атака на антикоррупционную реформу, – в "Голосе" рассказали о законе по спасению Татарова
Информация о срочном законопроекте по спасению заместителя руководителя ОП Олега Татарова – соответствует действительности. Если соответствующий закон будет воплощен в жизнь, то можно забыть о сотрудничестве с международными партнерами.
В то же время предварительно удавалось противодействовать соответствующим методам ломки антикоррупционной инфраструктуры. Об этом в эфире 24 каналу заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
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"Законопроект готовится на грани фактически двух департаментов – Татарова, который до сих пор не отстранен, и департамента Смирнова, заместителя по вопросам судебной реформы, который тоже фактически причастен к подготовке законопроекта", – сказал нардеп.
Юрчишин сказал: "Смирнов имеет достаточно тесные отношения с Портновым, поэтому можно и дальше говорить о том, что крыло, которое ранее работало на Януковича – готовит очередную атаку на антикоррупционную инфраструктуру после решения КСУ".
В то же время нардеп от "Голоса" заметил, что это не первое предложение расширить подследственность НАБУ и "завалить" его мелкими делами. "Когда начинала работать САП – ее так же пытались "завалить" делами по незначительной коррупции", – сказал Юрчишин.
Критической является возможность Офиса Генпрокурора вручную изменять подследственность,
– подчеркнул нардеп.
По его словам, это настолько актуально, поскольку недавно ВАКС рекомендовал Офиса Генпрокурора вернуть дело Татарова с СБУ в НАБУ по подследственности. На самом деле это такая оперативная реакция на критические моменты, которые есть в деле заместителя председателя ОП, добавил он.
Сотрудничество с международными партнерами
В случае принятия законопроекта касательно Татарова – о независимости НАБУ говорить не придется, считает нардеп.
"НАБУ сейчас имеет законодательно обеспеченную юрисдикцию, то есть тот перечень конкретных дел и статей, которые может расследовать – это такой "антикоррупционный спецназ". Если такой уникальной возможности не будет, то мы вернемся во времена, когда эти дела расследовались милицией и прокуратурой", – добавил Юрчишин.
Мы просто вернемся во времена до 2014 года, когда номинально борьба с коррупцией есть, а реально борьбы – нету,
– сказал он.
Могут ли принять закон
По мнению нардепа, в Верховной Раде хватит "инстинкта самосохранения" не принимать столь негативную инициативу.
"Если такой закон будет воплощен в жизнь, можно забыть о сотрудничестве с международными партнерами даже несмотря на то, что ЕС и США более активно смотрят в сторону Украины", – сказал Ярослав Юрчишин.
Он добавил, что в связи с противодействием коронавируса высвободились средства, которые могли бы направлять на поддержку реформ в Украине, главное, чтобы Украина эти реформы хотела проводить. Однако стагнация постоянные атаки на антикоррупционную реформу показывают, что это не является приоритетом действующей власти, сказал он.
Надеемся, что у наших партнеров хватит ума не ассоциировать руководителей, которые пытаются защищать своих подельников, связанных с коррупцией, со всем населением,
– сказал нардеп.
Вероятные последствия закона
По информации Юрчишина, если в НАБУ заберут дела топ-чиновников – вероятно, в вопросе передачи дел все будет зависеть от желания Офиса Генпрокурора.
По словам нардепа, это стопроцентная политизация. "Будет еще более усилена функция полицейского государства и возможность политического вмешательства в расследование", – добавил Ярослав Юрчишин.
Дело Татарова: главное
- В декабре 2020 года Олегу Татарову объявили подозрение в причастности к схеме с завладением квартирами Нацгвардии. Речь идет об убытках на 81 миллион гривен, которые принесли государству.
- НАБУ запросило для него арест. Накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
- В конце концов НАБУ обвинило Офис генпрокурора во вмешательстве в расследование.
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