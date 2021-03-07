Журналист и писатель Станислав Асеев был в плену российских наемников. Несмотря на то, что с момента его освобождения прошел определенный период, он до сих пор видит в кафе не только плитку, а то, что его связывало с тюрьмой или с концлагерем.

Экс-заключенный поделился в интервью, что это состояние до сих пор не прошло. Он вообще не думал, что столкнется с таким состоянием.

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Асеев: Я не думал, что столкнусь с этим

По его словам, он читал много книг и смотрел фильмы об этом еще до плена, еще даже до войны. Он знал, что посттравматический синдром есть.

Но чтобы вот так, настолько мощно психологически столкнуться именно сразу после освобождения, я сразу даже этого не понимал,

– отметил Асеев.

Он отметил, что уже через 2 – 3 месяца, когда он оказался в Праге, начал анализировать период в плену и первые месяцы на свободе, и наблюдать за собой.

Экс-заключенный анализировал себя

Писатель понял, что надо анализировать и излагать свои наблюдения в книге:

во-первых, это эмоционально освобождает от тех чувств;

во-вторых, надо очень четко отслеживать за собой эти вещи, чтобы не дойти до самоубийства, о котором он пишет.

Заметим! Посттравматический синдром могут получить ветераны войны и гражданские жители из зоны боевых действий, жертвы сексуального и физического насилия, пленные и жертвы пыток и торговли людьми, жертвы сексуального рабства, пострадавшие от домашнего насилия, свидетели терактов, стихийных бедствий и женщины, которые пережили травматические роды.

Журналист отметил, что сейчас ему стало гораздо легче, чем во время первых месяцев после освобождения. В то же время у него осталось очень много психологических проблем: они имеют и физическую форму.

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"Я не могу нормально спать время от времени, опять же (сплю – 24 канал) волнами. Прошел только год и этого мало на самом деле", – добавил Асеев.