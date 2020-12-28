Артиллеристы ВСУ провели масштабные учения по стрельбе: впечатляющие фото
На Днепропетровщине артиллеристы Вооруженных сил Украины из состава 93-й отдельной механизированной бригады провели масштабные учения. Они стреляли из самоходных установок "Акация" и "Гвоздика".
Целью военных было выполнение огневых задач прямой наводкой на короткие дистанции – 600 и 900 метров. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны.
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В ведомстве заявили, что подготовку стрельбы и управления огнем проводили для того, чтобы поддерживать артиллерийские подразделения в состоянии постоянной готовности. Еще одна причина – эффективное выполнение огневых задач.
Огневые задачи / Фото Минобороны
Стрельбе из самоходных установок / Фото Минобороны
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Огневые учения артиллерии / Фото Минобороны
Учения в приближенных к боевым условиях / Фото Минобороны
В пресс-службе сообщили, что учения проходили на полигоне вблизи пгт. Черкасское, что на Днепропетровщине.
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