На Днепропетровщине артиллеристы Вооруженных сил Украины из состава 93-й отдельной механизированной бригады провели масштабные учения. Они стреляли из самоходных установок "Акация" и "Гвоздика".

Целью военных было выполнение огневых задач прямой наводкой на короткие дистанции – 600 и 900 метров. Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны.

Читайте также Минобороны и ВСУ выполнили свои задачи в 2020 году: какова главная цель в будущем

В ведомстве заявили, что подготовку стрельбы и управления огнем проводили для того, чтобы поддерживать артиллерийские подразделения в состоянии постоянной готовности. Еще одна причина – эффективное выполнение огневых задач.



Огневые задачи / Фото Минобороны



Стрельбе из самоходных установок / Фото Минобороны

К теме Украинские бойцы учатся уничтожать врага системой "Смерч": эффектные фото, видео

Огневые учения артиллерии / Фото Минобороны



Учения в приближенных к боевым условиях / Фото Минобороны

В пресс-службе сообщили, что учения проходили на полигоне вблизи пгт. Черкасское, что на Днепропетровщине.

Обратите внимание! Недавно украинские пограничники провели учения на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Во время них бойцы показали слаженность подразделений и способность выполнять задачи по стандартам НАТО. Подробнее об этом – читайте здесь.