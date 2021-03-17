Сценарист молодец, – новый замминистра инфраструктуры высмеивал Зеленского в соцсетях
Новоназначенный заместитель министра инфраструктуры Артемий Ершов в соцсетях критиковал президента Владимира Зеленского. Он также высмеивал действия нынешней власти.
Источник:"Обозреватель"
Артемия Ершова назначили на должность заместителя Владислава Криклия 17 марта. Решение приняли министры во время заседания Кабмина.
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Новоназначенный заместитель министра инфраструктуры довольно едко прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский пригласил главу Белого дома Джо Байдена в Украину.
"С сыном, надеюсь?" – написал Ершов.
Ершов высмеивал решение Зеленского / Скриншот с фейсбук-страницы Артемия Ершова
Также чиновник резко высказался относительно конституционного кризиса, который возник вследствие скандальных решений Конституционного Суда Украины.
События последних дней вокруг КС ассоциируются у меня с грустным шоу несмешных клоунов… А сценарист молодец!
– заявил он.
Заметки нового заместителя Криклия / Фото с фейсбук-страницы Артемия Ершова
Что известно об Артемии Ершове
- Артемий Ершов окончил Киевский государственный экономический университет по специальности "международные валютно-кредитные финансовые отношения".
- С 1994 по 1998 год был первым заместителем председателя правления, директором департамента кредитных ресурсов АКБ "Аскольд"
- Также он возглавлял пост руководителя управления иностранных инвестиций и кредитов в Министерстве экономики с 1998 по 1999 год.
- Новоназначенный заместитель министра инфраструктуры занимал руководящие должности в различных банках. В частности, был независимым директором наблюдательного совета "Альфа-Банка". А также первым заместителем председателя правления открытого акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины".
- Артемий Ершво был советником Андрея Пивоварского – министра инфраструктуры в правительстве Яценюка.
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