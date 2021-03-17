Новоназначенный заместитель министра инфраструктуры Артемий Ершов в соцсетях критиковал президента Владимира Зеленского. Он также высмеивал действия нынешней власти.

Артемия Ершова назначили на должность заместителя Владислава Криклия 17 марта. Решение приняли министры во время заседания Кабмина.

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Новоназначенный заместитель министра инфраструктуры довольно едко прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский пригласил главу Белого дома Джо Байдена в Украину.

"С сыном, надеюсь?" – написал Ершов.



Ершов высмеивал решение Зеленского / Скриншот с фейсбук-страницы Артемия Ершова

Также чиновник резко высказался относительно конституционного кризиса, который возник вследствие скандальных решений Конституционного Суда Украины.

События последних дней вокруг КС ассоциируются у меня с грустным шоу несмешных клоунов… А сценарист молодец!

– заявил он.



Заметки нового заместителя Криклия / Фото с фейсбук-страницы Артемия Ершова

Что известно об Артемии Ершове