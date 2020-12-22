Татаров убежден, что его не арестуют, а Сытник – "заигрался"
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что будет инициировать арест заместителя председателя ОПУ Олега Татарова. Последний убежден, что его не арестуют, а главе антикоррупционного бюро передал, что тот заигрался.
На заявление Артема Сытника относительно инициации ареста Олег Татаров отреагировал в собственном телеграме.
Интересно Олег Татаров отреагировал на подозрение САП
Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его пиар-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность – ничем,
– заявил заместитель главы Офиса Президента.
Он убежден, что не может быть никакого ареста. Мол, уголовное производство "полностью сфальсифицировано и не имеет ни одного факта или доказательства".
"Еще раз напоминаю, что это дело – личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен за доказанные факты коррупции", – резюмировал Олег Татаров.
Кроме того, он пригласил журналистов посетить в четверг, 24 декабря, в 12:30 судебное заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему будут избирать меру пресечения. Заместитель Ермака обещает озвучить свою позицию.
Она проста – максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ,
– заявил Олег Татаров.
Он уверяет, что дело о предоставлении им сотруднику экспертного учреждения скидки на паркинг является полностью сфальсифицированным и не имеет ни одного доказательства.
Что говорил Артем Сытник:
- Глава Национального антикоррупционного бюро инициировал одну из самых строгих мер пресечения для Олега Татарова – содержание под стражей с возможностью внесения залога.
- По словам Артема Сытника, детективы ГБР будут ходатайствовать именно о такой мере пресечения, но что просить у суда – будет решать прокурор.
- К слову, заместителя председателя ОПУ подозревают в причастности к хищению имущества Нацгвардии – еще до назначения на эту должность. Свидетельства против него якобы дал экс-нардеп Максим Микитась, который проходит подозреваемым по этому делу.
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