Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что будет инициировать арест заместителя председателя ОПУ Олега Татарова. Последний убежден, что его не арестуют, а главе антикоррупционного бюро передал, что тот заигрался.

На заявление Артема Сытника относительно инициации ареста Олег Татаров отреагировал в собственном телеграме.

Интересно Олег Татаров отреагировал на подозрение САП

Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его пиар-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность – ничем,

– заявил заместитель главы Офиса Президента.

Он убежден, что не может быть никакого ареста. Мол, уголовное производство "полностью сфальсифицировано и не имеет ни одного факта или доказательства".

"Еще раз напоминаю, что это дело – личная месть чиновника, который не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен за доказанные факты коррупции", – резюмировал Олег Татаров.

Кроме того, он пригласил журналистов посетить в четверг, 24 декабря, в 12:30 судебное заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему будут избирать меру пресечения. Заместитель Ермака обещает озвучить свою позицию.

Она проста – максимальная открытость, прозрачность и информирование общества обо всем, что происходит в моем столкновении со скандальным директором НАБУ,

– заявил Олег Татаров.

Он уверяет, что дело о предоставлении им сотруднику экспертного учреждения скидки на паркинг является полностью сфальсифицированным и не имеет ни одного доказательства.

Что говорил Артем Сытник: