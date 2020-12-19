В Армении объявили трехдневный общенациональный траур по погибшим в Нагорном Карабахе. Траур объявили в сороковой день после того, как боевые действия прекратились.

Боевые действия в Карабахе продолжались 6 недель. За это время погибло 3 тысячи армянских солдат, сообщает DW.

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► Как будут чествовать погибших

В Ереване 19 декабря состоится скорбное шествие. Люди будут идти от площади Республики до военного кладбища "Ераблур".

Стоит отметить, что шествие возглавит премьер-министр Никол Пашинян, которого требуют отправить в отставку.

В то же время состоится и другое шествие, которое организовали сторонники оппозиции. Они тоже будут идти к "Ераблуру", однако уже с площади Свободы. Они заверили, участия премьер-министра в этих мероприятиях не допустят.

► Почему требуют отставку Пашиняна

Армяне уверены, что именно Никол Пашинян виноват в потере контроля над районами вокруг Нагорного Карабаха и самого Карабаха. Речь идет о соглашении, которое подписала Армения вместе с Азербайджаном и Россией.

Из-за этого армяне вышли на протест еще 10 ноября, акции продолжаются до сих пор.

В то же время Пашинян заверил, что другого выхода у него не было. Продолжение войны якобы грозило коллапсом региону.

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