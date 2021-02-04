Подбросили отрезанную свиную голову, разбили стекло машины и залили кровью подъезд. Государственный орган, который выискивает активы, полученные коррупционным путем, заявляет о давлении на его сотрудников.

Источник: АРМА

"На сотрудников АРМА продолжается систематическое давление в форме запугиваний, прямых угроз и дискредитационных акций. Злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членам их семей", говорится в сообщении Агентства.

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Как уточнил "Украинской правде" заместитель председателя АРМА Владимир Павленко, речь идет о событиях последних дней. Неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства АРМА, ответственного за принятие решений.

Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают, но подозревают, что это лица, чьи активы правоохранители арестовывают в уголовных процессах и передают в управление АРМА.

Кровь в подъезде / Фото АРМА

Свинная голова на дверях / Фото АРМА

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджмента активов или АРМА) является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, которые арестованы в уголовном производстве.