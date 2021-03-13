Агентство по розыску и менеджменту активов за 2020 год заработало свыше 15 миллионов гривен для государства. Это в 1,5 раза превышает показатель за 2019.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" сообщил заместитель главы АРМА Владимир Павленко. И добавил, что в 2019 году Агентству от управления активами удалось заработать 11 миллионов гривен.

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Несмотря на это, он отметил, что за 2020 год АРМА заработало не много денег.

Могло бы быть значительно больше, но для этого нужно кое-что изменить в законодательстве,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, Агентство часто обвиняют в том, что они тратят на работу больше денег, чем зарабатывают.

"Это правда. Давайте тогда спросим, сколько зарабатывает для страны Служба безопасности Украины или Окружной административный суд Киева", – подчеркнул он.

АРМА призвано не зарабатывать деньги, – Павленко

Владимир Павленко подчеркнул, что АРМА не призвано зарабатывать деньги. Задача Агентства – розыск активов, но эта функция не приносит прибылей.

Вторая функция – управление активами. Нигде в законе не прописано, что целью управления является зарабатывание денег. Его задачей является первоочередно сохранение активов. Все мы понимаем, управление должно быть прибыльным, но эти нормы доходности нигде не прописаны,

– объяснил заместитель главы АРМА.

Также он рассказал, что Агентство по розыску и менеджменту активов иногда сравнивают с Фондом государственного имущества. Мол, у последнего есть имущество, которым он управляет, и это генерирует доход в бюджет.

"Якобы АРМА тоже управляет имуществом, поэтому должно приносить похожий доход. Однако Фонд управляет своим имуществом, а мы – не своим. Оно принадлежит другим лицам, арестовано", – прокомментировал Владимир Павленко.

Кроме этого, Агентство не зарабатывает столько, сколько на арестованных активах мог бы зарабатывать собственник, если бы оперировал ими самостоятельно.

Справка. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, было создано в 2016 году. АРМА подотчетно Верховной Раде, подконтрольно и ответственно перед Кабинетом Министров.

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