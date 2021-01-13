АРМА ищет управляющих для охотничьей резиденции Януковича: фото
Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области. Ранее он принадлежал беглому президенту-беглецу Виктору Януковичу.
Что известно о резиденции Януковича
Управителей ищут для комплекса размером 745,6 метра квадратных с пристанью и беседкой. Об этом сообщили на сайте Агентства.
Читайте также Как Янукович убегал из Украины в 2014 году и какие события это сопровождали: версия Азарова
На территории комплекса также есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак, артезианская скважина, несколько сараев и колодец.
В домах и на территории есть мебель и бытовая техника.
Кстати, АРМА указывает, что комплекс ей передал Высший Антикоррупционный суд 30 июля 2020 года.
В агентстве отметили, что управляющим может стать юридическое или физическое лицо-предприниматель, целью деятельности которых является получение прибыли.
Резиденция Януковича в Сухолучье / Фото DW
Поделиться новостью