Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области. Ранее он принадлежал беглому президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Что известно о резиденции Януковича

Управителей ищут для комплекса размером 745,6 метра квадратных с пристанью и беседкой. Об этом сообщили на сайте Агентства.

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На территории комплекса также есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак, артезианская скважина, несколько сараев и колодец.

В домах и на территории есть мебель и бытовая техника.

Кстати, АРМА указывает, что комплекс ей передал Высший Антикоррупционный суд 30 июля 2020 года.

В агентстве отметили, что управляющим может стать юридическое или физическое лицо-предприниматель, целью деятельности которых является получение прибыли.

Обратите внимание! В январе 2015 года Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение о возвращении государству 2,6 гектара леса в Сухолучье, которые ранее через ООО "Дом Лесника" захватил Янукович.

Резиденция Януковича в Сухолучье / Фото DW