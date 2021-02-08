В начале XX века эра монархий на европейском континенте постепенно пришла к концу. То, что оставалось неизменным в мире аристократии – традиции, в том числе обязательная служба в армии. Однако у Гитлера были другие планы и он отправил всех принцев в отставку.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

В Лондоне в 1908 году было 19 основных монарших домов мира начала XX века. После войны их стало гораздо меньше. Влияние и власть все больше отходили парламентам.

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Некоторые монаршие дома безвозвратно исчезали, как в России. Некоторые держались на плаву, но руководили совместно с парламентами, как в Великобритании или в Испании. Реальным шансом для аристократов прослыть – реальные боевые действия.

Указ принцев Гитлера

Едва ли не единственным, кто замахнулся на эту традицию, был Адольф Гитлер. В 1940 году он подписал так называемый Указ принцев. И здесь речь не шла о сохранении голубой крови. Гитлер – национал-социалист, а похороны погибших аристократов бросали тень на целесообразность его захватнической политики.

Справка. Указ принцев (на немецком – Prinzenerlass) – тайный указ Адольфа Гитлера, выданный весной 1940 года, который запрещал службу в вермахте всем принцам из руководящих домов Германской империи.

Согласно положениям Prinzenerlass, остальные монаршие династии и члены бывших немецких королевских домов освобождались от военных обязанностей. А 19 мая 1943 года королевских родственников, которые все еще служили в резервах Вермахта, отправили в отставку.

Принц Вильгельм

Прусский принц Вильгельм с братом Людвигом Фердинандом, внуки кайзера Вильгельма II Гогенцоллерна, в 1926 году добровольцами записались в Рейхсвер – вооруженные силы Веймарской Республики (строя, который вытеснил Гогенцоллернов, лишив их трона). А появление принца на военных учениях спровоцировало большой скандал.



Принц Вильгельм с братом Людвигом / Фото Museu davitoria

В 1933 году Вильгельм еще раз бросил вызов традициям и обычаям, женившись на Доротее Сальвиатти – не ровне монарху. Поэтому Вилли просто отрекся права на престол.

В мае 1940 года Вильгельм Младший участвовал во вторжении немецких войск во Францию. Во время боев за Валансьен принц получил ранения. И через несколько дней умер в полевом госпитале. Проститься с принцем пришли 50 тысяч человек. И такой уровень симпатии немецкой общественности к аристократии обеспокоил фюрера.

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Принц Карл Эдуард Саксен-Кобург-Готский

И как и положено всем правилам – у них есть и исключения. Принц Карл Эдуард Саксен-Кобург-Готский хоть и был внуком британской королевы Виктории, во время Второй Мировой в его лояльности Рейху никто не сомневался.



Карл Эдуард Саксен-Кобург-Готский / Фото The Times

Во время Второй мировой Карл Эдуард Саксен-Кобург-Готский возглавлял Немецкий Красный Крест, который помогал Вермахту, но не занимался, например, евреями. Его полем битвы была дипломатия.

После войны Карлу Эдуарду Саксен-Кобург-Готскому грозила смертная казнь. Нюрнбергский трибунал признал его причастным к преступлениям против человечества. Но преклонный возраст и то, что его дочь родила наследника шведского престола, спасло заключенному жизнь.

Карл Густав Маннергейм

Самый известный финн XX века Карл Густав Маннергейм. Во время нападения Советского Союза на Финляндию в конце 1939 года он был мозгом и центром принятия решений.



Карл Густав Маннергейм (справа) / Фото неизвестного автора

Он происходил из древнего рода финских аристократов со шведскими корнями. Имел титул барона. Родители отдали его учиться сначала в кадетскую школу, впоследствии был Хельсинкский университет и отчисление за дисциплину.

В 1905 году, когда Россия объявила войну Японии – Маннергейм вызвался на фронт. Учитывая дворянский титул, его очень не хотели отпускать, но настойчивость открыла ему дорогу. Получил в подчинение кавалерийский полк драгунов, с которым участвовал в ряде сражений.

Что известно о войне России и Японии?

Российская армия на Дальнем Востоке насчитывала всего 80 тысяч солдат. Устаревшее вооружение, не готовое к войне командование и проблемы с логистикой – ускорили поражение в войне с Японией.



Токио выставил на этом участке фронта стотысячную армию. Конфликт закончился поражением России и потерей Петербургом части подконтрольных территорий на Дальнем Востоке

По словам современников – барон был в седле и часто в боях вел себя так, будто соблазнял судьбу, ища встречи со смертью. После Мукденской битвы заболел, но через некоторое время вернулся в строй.

Павел Скоропадский и Маннергейм

Последняя миссия финского барона выпала уже в конце войны с японцами. Во главе трех сотен китайских наемников Маннергейму поручили провести глубинный рейд по территории Монголии, чтобы разведать какими силами там оперируют японцы.



Русско-японская война / Скриншот с видео

По возвращении с Востока Маннергейм возглавил элитный Лейбгвардийский полк уланов. Службу российским монархам Карл Густав Маннергейм закончил именно этим полком. И после 20 лет в седле, уже в чине генерала, барон вернулся в Суоми.

Когда в Финляндии большевики подняли восстание – именно Маннергейму поручили командование войсками, а его самого назначили регентом Финского королевства.

Барон Ниси Такэити

Полковник барон Ниси Такэити командовал танковой частью в битве при Иводзиме. Хотя запомнился не только этим. Его отцом был представитель самурайского рода Сацума. Был дипломатом.



Ниси Такэити / Фото из "Википедии"

Служил консулом в России и участвовал в переговорах об условиях капитуляции России в войне с Японией. Входил в круг ближайших советников императора. Такэити Ниси был внебрачным сыном барона Ниси Токудзиро.

В течение нескольких лет проведенных в качестве военного атташе в Америке, японский барон дружил и с американскими японцами, и с американской богемой. Был знаком с Чарли Чаплином, Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом.

В 1936 на Олимпиаде в Берлине, Такэити тоже был на пороге главного пьедестала, но во время соревнований с конкуру внезапно упал с лошади. Впоследствии даже появилась легенда, что японец якобы умышленно упал, так подыгрывая хозяевам, что должно было стать знаком дружбы между Токио и Берлином.



Битва за Иводзиму / Скриншот с видео

Такэити Ниси погиб в бою. Единой версии как все произошло до сих пор нет. По одним данным барон погиб под пулеметным огнем в отчаянной банзай-атаке, по другим – совершил ритуальное самоубийство. Его тела идентифицировать не удалось.

Британская аристократия

Выдающуюся и яркую историю военной службы имеет британская аристократия. Значительная часть потомков дворянских родов служила в Вооруженных Силах во время Второй мировой войны.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II Филипп, Герцог Эдинбургский – был в Королевском флоте. Сама же королева служила во вспомогательной транспортной службе, куда вызвалась добровольцем.



Титул лордов / Скриншот с видео

С карабином в руках бросался на немецкие позиции Саймон Фрейзер, 15-й лорд Ловат. В 1941 году его отряд провел успешный налет на немецкую базу на Лофотенских островах.

В августе 1842 года лорд Фрейзер командовал отрядом спецназовцев в составе объединенных британско-канадских сил в рейде на Дьепп. Его коммандос атаковал и уничтожил батарею из шести 150-миллиметровых орудий.

Несмотря на провал Дьеппской операции, лорду Фрейзеру удалось выполнить поставленные задачи и сохранить большинство своих людей. В 44-м уже в чине подполковника, Саймон Фрейзер возглавил 1 бригаду британских коммандос.

Среди британцев, погибших в боях с немецкими войсками у Дюнкерка, был и Кристофер Фернесс – Виконт, старший сын графа Фернесса. Под шквальным огнем пошел в атаку, которая закончилась рукопашным боем. Кристофер погиб. Виконта посмертно наградили высшей боевой наградой Великобритании – крестом Виктории.



Кристофер Фернесс / Фото

Иногда война уносила жизни братьев – так, как это произошло в семье барона Брейброна. Один из его сыновей Ричард Невилл погиб в бою во время контрнаступления британцев в Северной Африке в 1943 году в Тунисе. К тому времени прошло 2 года после гибели его младшего брата – Джорджа Невилла убили в 1941 году во время службы в Королевском флоте.

Интересно, что Джордж Невилл не прятался за титулом и пошел на флот служить рядовым матросом. Ведь, как правило, аристократы в армии выполняли обязанности офицеров.

В начале XXI века происхождения и титулы хотя и частично утратили влияние, авторитет сумели сохранить. И там, где остается место королевской короне, вместе с ней присутствует традиция военной формации аристократов.

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каждом из 11-и монарших домов Европы, которые до сих пор, хотя и ограниченно, но все-таки работают, легко найти пилота, моряка, танкиста или пехотинца.