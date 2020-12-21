Археологи нашли гвоздь, которым распяли Иисуса Христа: фото шокирующей находки
В средневековом монастыре города Милевско в Чехии зафиксировали шокирующую находку. Археологи обнаружили часть гвоздя с креста, на котором распяли Иисуса Христа.
Ученые увидели тайную нишу
Группой ученых руководил Иржи Шинделарж. Они собирали данные для создания цифровой 3D-модели церкви Святого Джайлса, сообщило издание iDNES.cz.
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Ученые нашли нишу, которая вела в тайный коридор, длина которого 6 метров. Они начали изучать помещение.
Когда территорию тщательно изучили, то увидели недоступную небольшую полость.
Что было в находке
Ученые извлекли из полости остатки старого ящика. Он был украшен золотом и серебром. На крышке ящика была массивная золотая пластина с крестом и буквами "IR".
Ящик с исторической находкой / Фото technet.cz
Исследователи объяснили, что эти буквы – аббревиатура от латинского Jesus Rex, то есть Иисус Царь. Когда ящик открыли, то увидели кусок железного гвоздя. Его длина – 6 дюймов. На нем изогнутый золотой крест.
Гвоздь с распятия Иисуса Христа / Фото technet.cz
Находку увидели в Чехии / Фото technet.cz
Что говорят о находке археологи
Скорее всего, гвоздь спрятали люди, которые были уверены, что он был частью одной из реликвий, связанных со страданиями Иисуса Христа.
По словам археологов, гвоздь – чрезвычайно важное открытие в науке и христианской религии.
Находкой сразу же заинтересовались иерархи католической церкви. Ее культурную и историческую ценность невозможно переоценить,
– сказал Шинделарж.
Находкой заинтересовались католические священники / Фото technet.cz
Ученые продолжат исследовать монастырь. Предположили, монастырь могут объявить культурным достоянием Чехии.
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