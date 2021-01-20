Россия может подогревать войну на Донбассе бесконечно, и пока никаких потуг к компромиссу не демонстрирует. Окончательное прекращение конфликта возможно только при желании Путина, Украина же должна сосредоточиться на тактических целях. Такие рассуждения высказал пресс-секретарь ТКГ Алексей Арестович.

Представитель ТКГ рассказал о ситуации вокруг Донбасса

Мирное урегулирование на Донбассе возможно. Об этом говорил в эфире одного из украинских телеканалов 19 января представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, пишет 24 канал.

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Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит единственное лицо в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин,

– убежден Арестович.

По его мнению, у решения конфликта есть ключ, и он находится в руках именно Путина. Чего же можно от него ожидать?

С одной стороны, "Россия способна бесконечно поддерживать войну в Донбассе, это для нее немного стоит".

С другой – "Путин не молодеет, да и санкции давят, и Европа".

"Сейчас, я надеюсь, появится и давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", – отметил спикер ТКГ.

Над чем работает украинская делегация в ТКГ

Украинцы в ТКГ по Донбассу работают на 2 направлениях, как отметил Арестович: стратегическом и тактическом.

Стратегическая цель – это прекращение войны.

Тактические же цели – это сохранение режима прекращения огня, обмен удерживаемыми лицами, открытие КПВВ (пунктов въезда-выезда).

По первому направлению двигаться очень сложно. По второму, по словам представителя ТКГ, Украина "очень медленно, но продвигается".

Я не вижу желания России идти на компромисс. Единственной положительной чертой является то, что они не выходят из нормандского формата,

– подытожил Арестович.

Соответственно, Украина должна сейчас "заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть – совместного примирения".

Обратите внимание: 19 января состоялось очередное заседание политической и гуманитарной групп ТКГ – говорили о КПВВ, обмене пленными и "Плане совместных действий" Украины. Общее заседание группы состоится 21 января.