Украина и Россия могут помириться за день, если Путин захочет, – Арестович
Россия может подогревать войну на Донбассе бесконечно, и пока никаких потуг к компромиссу не демонстрирует. Окончательное прекращение конфликта возможно только при желании Путина, Украина же должна сосредоточиться на тактических целях. Такие рассуждения высказал пресс-секретарь ТКГ Алексей Арестович.
Представитель ТКГ рассказал о ситуации вокруг Донбасса
Мирное урегулирование на Донбассе возможно. Об этом говорил в эфире одного из украинских телеканалов 19 января представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, пишет 24 канал.
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Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит единственное лицо в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин,
– убежден Арестович.
По его мнению, у решения конфликта есть ключ, и он находится в руках именно Путина. Чего же можно от него ожидать?
- С одной стороны, "Россия способна бесконечно поддерживать войну в Донбассе, это для нее немного стоит".
- С другой – "Путин не молодеет, да и санкции давят, и Европа".
"Сейчас, я надеюсь, появится и давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", – отметил спикер ТКГ.
Над чем работает украинская делегация в ТКГ
Украинцы в ТКГ по Донбассу работают на 2 направлениях, как отметил Арестович: стратегическом и тактическом.
- Стратегическая цель – это прекращение войны.
- Тактические же цели – это сохранение режима прекращения огня, обмен удерживаемыми лицами, открытие КПВВ (пунктов въезда-выезда).
По первому направлению двигаться очень сложно. По второму, по словам представителя ТКГ, Украина "очень медленно, но продвигается".
Я не вижу желания России идти на компромисс. Единственной положительной чертой является то, что они не выходят из нормандского формата,
– подытожил Арестович.
Соответственно, Украина должна сейчас "заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть – совместного примирения".
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