Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович защитил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее лидера Юрия Бойко. Таким образом политик ответил на комментарий в фейсбуке.

Источник: фейсбук-страница Алексея Арестовича

Арестович призвал людей перестать выдавать "свой кусок общественности" за всю украинскую общественность.

К теме ОПЗЖ "Европейская Солидарность" лидируют: сколько партий проходят в Раду– свежий рейтинг

Что сказал Арестович

Арестович утверждает, что Бойко – второй в президентском рейтинге, а ОПЗЖ представляет около 20% избирателей.

И пока слегка ох ** вшая "общественность" не поймет, что ОПЗЖ – тоже Украина, ничего не будет, кроме топтания в грязи,

– написал Арестович.

Спикер считает, что среди партийцев ОПЗЖ много проукраинских людей. Однако, по словам Арестовича, общественности не нравится "их вариант Украины".

"А на каком основании один (вариант – 24 канал) им кажется лучше другого? Вот поэтому я и говорю о борьбе и необходимости объединения всего лучшего из различных проектов", – подытожил Арестович.