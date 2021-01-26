Пока ох ** вшая общественность не поймет, – Арестович защитил ОПЗЖ и Бойко
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович защитил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее лидера Юрия Бойко. Таким образом политик ответил на комментарий в фейсбуке.
Источник: фейсбук-страница Алексея Арестовича
Арестович призвал людей перестать выдавать "свой кусок общественности" за всю украинскую общественность.
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Что сказал Арестович
Арестович утверждает, что Бойко – второй в президентском рейтинге, а ОПЗЖ представляет около 20% избирателей.
И пока слегка ох ** вшая "общественность" не поймет, что ОПЗЖ – тоже Украина, ничего не будет, кроме топтания в грязи,
– написал Арестович.
Спикер считает, что среди партийцев ОПЗЖ много проукраинских людей. Однако, по словам Арестовича, общественности не нравится "их вариант Украины".
"А на каком основании один (вариант – 24 канал) им кажется лучше другого? Вот поэтому я и говорю о борьбе и необходимости объединения всего лучшего из различных проектов", – подытожил Арестович.
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