Арестович сравнил кремлевских пропагандистов и украинских патриотов
Алексей Арестович, который попал в скандал из-за нецензурного высказывания в сети, сделал еще одно скандальное заявление. Он сравнил кремлевских пропагандистов и "некоторых украинских патриотов".
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Что на этот раз заявил Арестович
Спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил, что украинские патриоты мало чем отличаются от кремлевских пропагандистов.
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Кремлевские пропагандисты и одни из самых патриотичных украинских патриотов давно и прочно объединились в экстазе о некоем Арестовиче,
– заявил спикер делегации.
Он добавил: "Представление ничем не отличается, кроме языка: ни значением, ни смыслом, ни символическим рядом, ни терминалами, ни объемами".
"Это происходит потому, что они не сильно отличаются друг от друга, ни по сути, ни по форме", – подчеркнул Арестович.
Политик подчеркнул, что борцы против НКВД сами стали НКВД и, мол, действительно проиграли.
Я русский по культуре, – Арестович
Это я говорю, как русский по культуре и украинец по гражданству,
– подчеркнул политик.
В конце он пожелал всем любить друг друга.
Последние заявления Арестовича
- 15 марта политик послал "на х*й" пользователя фейсбука, который призвал его сообщать информацию о переговорах в ТКГ на украинском языке.
- Люди продолжили возмущаться русскоязычными сообщениями Арестовича, в ответ тот обругал еще одного мужчину.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала поведение политика "свинством". В то же время сам руководитель фракции Давид Арахамия сказал, что понимает Арестовича и не видит ничего плохого в том, что спикер делегации ругался в фейсбуке.
- Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Арестович должен извиниться за свое поведение.
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