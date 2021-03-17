Алексей Арестович, который попал в скандал из-за нецензурного высказывания в сети, сделал еще одно скандальное заявление. Он сравнил кремлевских пропагандистов и "некоторых украинских патриотов".

Что на этот раз заявил Арестович

Спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе заявил, что украинские патриоты мало чем отличаются от кремлевских пропагандистов.

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Кремлевские пропагандисты и одни из самых патриотичных украинских патриотов давно и прочно объединились в экстазе о некоем Арестовиче,

– заявил спикер делегации.

Он добавил: "Представление ничем не отличается, кроме языка: ни значением, ни смыслом, ни символическим рядом, ни терминалами, ни объемами".

"Это происходит потому, что они не сильно отличаются друг от друга, ни по сути, ни по форме", – подчеркнул Арестович.

Политик подчеркнул, что борцы против НКВД сами стали НКВД и, мол, действительно проиграли.

Я русский по культуре, – Арестович

Это я говорю, как русский по культуре и украинец по гражданству,

– подчеркнул политик.

В конце он пожелал всем любить друг друга.

Последние заявления Арестовича